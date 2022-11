Tentativă de asasinat la adresa unui fost premier important. Imaginile au devenit virale

Imran Khan, fostul premier pakistanez, a fost rănit de un glonț în picior, după ce un bărbat înarmat a deschis focul la un miting în Wazirabad.

Azhar Mashwani, un oficial din cadrul partidului lui Khan, Pakistan Tehreek-e-Insaf, a confirmat joi pentru Al Jazeera că politicianul a fost împușcat în picior, dar că nu se află în pericol. Alte șase persoane, inclusiv un alt politician, Faisal Javed Khan, ar fi fost de asemenea rănite în atac.

Atacul a avut loc în Wazirabad, la aproape 200 km de capitala Islamabad.

Fostul jucător de cricket Khan, în vârstă de 70 de ani, conducea un marș de protest la Islamabad pentru a cere alegeri anticipate. În convoi se aflau sute de persoane.

Un glonț l-a lovit în tibie, a declarat purtătorul de cuvânt al PTI, Fawad Chaudhry.

Khan, care conducea un marș de protest spre capitala Islamabad, cerând alegeri anticipate, a fost transportat la un spital din Lahore.

Identitatea atacatorului, care a fost arestat de poliție la fața locului, nu a fost imediat clară. Niciun grup nu a revendicat atacul.

Imaginile difuzate de presa locală îl arătau pe Khan, cu un picior bandajat, trecând de la camionul său la un alt vehicul cu ajutorul echipei sale de securitate.

Imran Khan was shot in the leg but was stable while being taken to hospital. He waived at supporters too. #عمران_خان_ہماری_ریڈ_لائن_ہے pic.twitter.com/XizoAQzPax

— PTI (@PTIofficial) November 3, 2022