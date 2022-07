Temperaturi extreme în Europa. Țara care și-a închis un aeroport, după ce o pistă s-a topit

Căldura extremă face ravagii în Europa. Spania și Franța se confruntă cu incendii masive și cu un val de căldură neobișnuită. În Marea Britanie este alertă din cauza temperaturilor ce ajung la 40 de grade, o valoare extrem de ridicată pentru Regatul Unit.

Aeroport închis, după ce o pistă s-a topit de la căldură

Pista aeroportului Luton este în prezent închisă după ce au fost observate daune cauzate de căldură, potrivit călătorilor ale căror zboruri au fost suspendate.

Un pasager al cărui zbor urma să plece, a declarat pe Twitter: „Tocmai au închis pista de la aeroportul Luton pentru cel puțin o oră. Eram pe punctul de a fi îmbarcați și au oprit totul. Zborurile de intrare sunt deviate”.

Tablourile de sosiri și plecări de pe site-urile aeroportului indică, de asemenea, întârzieri pentru toate zborurile.

Un purtător de cuvânt al Aeroportului Luton din Londra a declarat:

„Nu am avut timp să mă gândesc la asta. În urma temperaturilor ridicate de astăzi, a fost identificat un defect de suprafață pe pistă. Inginerii au fost chemați imediat la fața locului, iar lucrările de reparații sunt în curs de desfășurare pentru a relua operațiunile cât mai curând posibil. Dorim să ne cerem scuze pentru neplăcerile cauzate.”

Met Office a emis o alertă roșie după ce temperaturile prognozate au fost în jur de 39-40C pe parcursul zilelor de luni și marți din această săptămână.

Oamenii sunt îndemnați să evite toate călătoriile neesențiale și au fost avertizați de perturbări majore pentru călătoriile cu trenul și cu mașina.

Kevin Groves de la Network Rail spune că restricțiile de viteză care acoperă o mare parte din rețea urmau să intre în vigoare de la prânz, din cauza riscului ca șinele să se îndoaie din cauza căldurii.

Căldura îngreunează traficul

Vitezele vor fi mai mici în estul țării, unde temperaturile vor fi probabil prea ridicate pentru ca infrastructura să reziste. Trenurile între Leeds și Londra vor circula cu jumătate din viteza normală, dublând durata călătoriei între cele două orașe la cinci ore.

Rețeaua a scris pe Twitter că această căldură extremă face ca echipamentul de linii aeriene care alimentează trenurile electrice să se miște mult mai greu.

La Londra, în rețeaua Transport for London, unele părți ale liniilor Overground, Metropolitan și Hammersmith and City sunt suspendate din cauza căldurii, iar întârzieri severe afectează o mare parte din restul infrastructurii aflate sub umbrela sa.

TFL a îndemnat populația din capitală să nu călătorească pe rețeaua sa astăzi și mâine, în condițiile în care în metrou s-au înregistrat temperaturi de peste 30 de grade Celsius.