Te temi că nu vei mai găsi benzină la pompă? Iată ce ar trebui să afli, chiar acum

În această perioadă plină de tensiune, cu un conflict armat la granița țării, oamenii sunt mai ușor de manipulat ca niciodată, mai ales dacă ținem cont că venim după alți doi ani extrem de dificili. Tocmai din acest motiv, trebuie ca toți șoferii români să afle, chiar acum, faptul că nu există motive de panică legate de prețurile la carburant, dar nici de stocuri.

Acest lucru este subliniat de ministrul Energiei, Virgil Popescu. Oficialul dă asigurări românilor că nu au niciun motiv să stea cu orele prin benzinării, pentru că avem stocuri suficiente. Mai mult, nu există riscul unor oscilații mai mari de preț, decât cele firești în astfel de situații precum aceasta din prezent, destul de delicată.

E drept faptul că au existat câteva situații izolate, de benzinării care au scumpit carburantul, dar joi mai multe instituții ale statului (ANAF, Consiliul Concurenței, Inspecția Muncii, ANPC) au demarat verificări și au aplicat deja primele amenzi. De exemplu, la stația din Beiuș, care afișase miercuri un cost de 11 lei/litrul de carburant, ANPC a aplicat o amendă de 35.000 de lei. Oficialii susțin că nu există motive justificate care că ducă la astfel de scumpiri. Totuși, patronul stației are o explicație:

„Am fost obligat să scumpesc pentru că am cumpărat mai scump. Am cumpărat din depozit carburantul cu 8,6 lei litrul, în condițiile în care eu până acum la pompă l-am vândut cu 7,6! Mi-au zis că dacă nu-mi convine să nu iau. Și așa am o cisternă pe care nu mi-au umplut-o! Mâine va fi și mai scump, am înțeles că va fi 10 lei litrul”, a explicat Daniel Degau, administrator și unul din patronii firmei Deșiră Impex, care mai deține și două benzinării partenere Rompetrol.