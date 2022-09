VIDEO Țara lovită de un cutremur uriaș. Seismul de 7,5 a declanșat alertă de tsunami

Un cutremur de 7,5 pe scara Richter s-a produs, luni, în largul coastei La Placita de Morelos (vestul Mexicului), a transmis Institutul Geologic al SUA. Seismul a avut loc la 46 kilometri sud-est de La Placita de Morelos, în statul Michoacan, la o adâncime de 10 km, a precizat USGS. Autoritățile au declanșat alertă de tsunami. Nu există rapoarte imediate privind pagubele create de mișcarea tectonică produsă la ora locală 13:05, potrivit Serviciului geologic american. Replici s-au simțit în capitala Mexico City (Ciudad de México) și în toată zona centrală a țării.

Un cutremur puternic a lovit Mexicul, dar este încă prea devreme pentru a determina dacă există o posibilă amenințare de tsunami pentru Hawaii, a declarat Centrul de Avertizare pentru Tsunami din Pacific. Seismul cu magnitudinea de 7,5 a zguduit coasta Pacificului Mexicului în jurul orei locale 13:05. Potrivit PTWC, există o alertă de tsunami pentru anumite părți ale Pacificului.

Seismul s-a produs în sud-vestul Mexicului, provocând evacuări în masă din clădirile care se balansau în capitală țării. Cutremurul a avut loc în apropiere de La Placita de Morelos, în statul Michoacan, de-a lungul coastei Pacificului, la aproximativ 475 de kilometri vest de Mexico City, potrivit Serviciului Geologic al Statelor Unite.

Valurile de tsunami periculoase sunt posibile pentru coastele situate pe o rază de 300 de kilometri de epicentru, a declarat Centrul de Avertizare din Pacific, cerând oamenilor aflați în zonele de coastă amenințate să rămână în alertă.

Zguduitura a fost resimțită la ora 13:05 în capitală, iar primarul din Mexico City, Claudia Sheinbaum, a declarat că nu au fost semnalate probleme mari. Guvernatorul statului Jalisco susține că nu există informații despre pagube majore, în timp ce guvernatorul Michoacan, în apropiere de epicentru, a declarat că agențiile de intervenție în caz de urgență încă evaluează situația.

Clădirile din centrul orașului au fost evacuate. Seismul a avut loc la mai puțin de o oră după ce Mexico City și-a desfășurat exercițiul anual de cutremur pentru a comemora fenomenele tectonice mari înregistrate în 1985 și 2017.

My youngest son is in Mexico City and just got evacuated from his hotel. Sent this video. 7.5 earthquake 58 miles off the coast of Colima, Mexico. pic.twitter.com/km7i0gLuix

— Rick Smol (@RickSmol) September 19, 2022