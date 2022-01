Țara care pune tunurile pe corupția din zona tech: se iau măsuri dure

China nu mai are de gând să tolereze corupția în rândul marilor companii din domeniul tehnologic. Autoritățile de la Beijing tocmai au anunțat că vor lansa un adevărat „război” împotriva acestui tip de criminalitate.

Comisia de inspecție disciplinară a Partidului Comunist Chinez (PCC) a promis că va accentua lupta împotriva responsabililor corupți. Declarația a fost făcută de oficialii chinezi, în cursul reuniuni la care au participat joi președintele Xi Jinping și mai mulți lideri ai țării.

Ce se va întâmpla, mai exact

Xi este deja recunoscut în plan global pentru toleranța zero pe care o are față de fenomenul corupției, nu doar în mediul privat, ci chiar și în rândul acoliților săi. Numeroase cadre au fost înlăturate sub această acuzație. Deși această campanie pare lăudabilă și că ar avea scopuri nobile, există critici la adresa regimului care spun că aceasta nu ar fi altceva decât o tactică mascată a liderului, de a-și înlătura adversarii politici.

“Nu va exista nicio milă pentru cei care conduc sau participă la facțiuni, clici sau grupuri de interese politice în cadrul Partidului”, au avertizat liderii chinezi, într-un comunicat citat de agenția oficială China Nouă.

Liderii comuniști din prezent susțin că politica partidului va merge în continuare pe aceeași direcție, iar faptele de corupție nu vor fi tolerate sub nicio formă în sectorul tehnologic.

“Vor fi dublate eforturile pentru a ancheta și sancționa orice faptă de corupție legată de expansiunea nestăpânită a capitalului și monopolului platformelor”, au anunțat liderii chinezi.

Liderii își doresc “ruperea legăturii între putere și capital și întărirea disciplinei financiare”.

Acestea nu sunt singurele măsuri controversate pe care autoritățile chineze le adoptă în această perioadă. Foarte multe luni, pe prima pagină a ziarelor internaționale s-a discutat despre cenzura pe care China o impune criptomonedelor. Beijingul a decis ca monedele virtuale să fie descurajate, motiv pentru care s-au adoptat măsuri dure împotriva minării și tranzacționării lor.