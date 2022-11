Sunetul sinistru făcut de câmpul magnetic al Pământului: „Sună destul de înfricoșător”

Câmpul magnetic este ceva ce nu putem vedea sau auzi cu adevărat, deși este esențial pentru viața pe Pământ.

În mod unic, însă, cercetătorii de la Universitatea Tehnică din Danemarca au reușit să transforme în sunet semnalele magnetice obținute de la programul de sateliți Swarm al ESA. Rezultatul este oarecum „sinistru” pentru ceva care ar trebui să ne protejeze.

Bulele complicate și dinamice ale câmpului magnetic al Pământului ne protejează de particulele încărcate purtate de vântul solar și de radiațiile cosmice.

O parte din energia rezultată din ciocnirile acestor particule este transformată în lumina verde-albastră caracteristică a aurorei boreale, care poate fi observată ocazional de la latitudini nordice înalte, atunci când aceste particule lovesc atomii și moleculele din atmosfera superioară, în principal oxigen și azot.

În timp ce aurora boreală oferă o prezentare vizuală a particulelor încărcate de la Soare care interacționează cu câmpul magnetic al Pământului, a putea auzi efectiv câmpul magnetic generat de Pământ sau interacțiunea acestuia cu vânturile solare este o altă problemă.

Câmpul magnetic este generat în mare parte de un ocean de fier lichid supraîncălzit și învolburat care alcătuiește nucleul exterior la aproximativ 3000 km sub picioarele noastre. Acționând ca un conductor care se învârte într-un dinam de bicicletă, acesta creează curenți electrici, care, la rândul lor, generează câmpul nostru electromagnetic în continuă schimbare.

Prin măsurarea atentă a semnalelor magnetice care provin nu numai din nucleul Pământului, ci și din mantaua, crusta și oceane, precum și din ionosferă și magnetosferă, trioul de sateliți Swarm, lansat de Agenția Spațială Europeană în 2013, este folosit pentru a înțelege cu exactitate modul în care este generat câmpul nostru magnetic.

