Subiecte evaluare națională și bacalaureat 2022. Sorin Cîmpeanu, anunț pentru profesori și elevi

Ministrul Educaţiei, Sorin Cîmpeanu, a făcut o serie de declarații cheie despre sistemul de învățământ din România. Ce se întâmplă cu subiectele de la evaluarea națională și bacalaureat. Anunț important pentru profesori și elevi. Acesta a declarat și că, de anul şcolar viitor, va exista o singură medie generală.

Potrivit ministrului Educației, Sorin Cîmpeanu, subiectele de la evaluarea naţională şi bacalaureat vor fi perfect adaptate perioadei de doi ani în care elevii români au învăţat în condiţii de criză sanitară.

Mai mult, de anul şcolar viitor, va exista o singură medie generală, la final. Politicianul a explicat că profesorii ştiu să facă evaluări perioade și că, din punct de vedere administrativ, nu este nevoie de mai mult decât media de final de an şcolar.

„Media generală va fi una singură, la final de an. Nu ne interesează din punct de vedere administrativ să avem mai mult de o medie generală la final de an, fiecare profesor ştie foarte bine să îşi evalueze elevii ritmic, pe parcursul întregului an şcolar”, a mai spus oficialul român.