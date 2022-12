Știai că poți prăji o bucată de carne, aruncând-o din spațiu? Experimentul neobișnuit făcut de cercetători

O friptură care cade din spațiu? Da, e posibil.

Scriitorul de benzi desenate Xkcd și comunicatorul științific Randall Munroe a scris două cărți despre ceea ce el numește „întrebări ipotetice absurde”. Printre întrebările neobișnuite explorate în prima sa carte “What If?”, a fost aceasta: „De la ce înălțime ar trebui să arunci o bucată de carne, pentru ca ea să fie gătită când a lovit pământul?”.

Munroe a dat un răspuns destul de cuprinzător, dar a subliniat, de asemenea, că ar fi nevoie de un experiment de laborator pentru a-și verifica teoria. Ei bine, acum acel experiment a fost făcut – și există filmări.

Un obiect care se mișcă cu viteză mare prin atmosferă va experimenta o încălzire extraordinară, datorită comprimării aerului pe partea superioară. Deci ar fi posibil să gătești o friptură așa? Nu chiar. În ciuda căldurii mari, este un mod groaznic de a găti o bucată de carne.

Experimentul cu carnea din spațiu

(Thread) In the first What If? book, I answered a question about cooking a steak by dropping it from space. At one point, I commented—jokingly!—that if anyone put a steak in a hypersonic wind tunnel to gather better data, I’d love to see the video. Well, I have good news. pic.twitter.com/2eX1VK5Ij0 — Randall Munroe (@xkcd) December 15, 2022

De exemplu, meteoriții care ajung pe Pământ – straturile lor exterioare sunt încălzite și arse, astfel încât ceea ce ajunge, de fapt, pe pământ, este rece. Același lucru s-ar întâmplă și cu friptura. Munroe a emis ipoteza că straturile exterioare vor fi prăbușite și smulse cu viteză mare. Pentru o friptură care ar cădea din spațiu la o viteză de cinci ori mai mare decât viteza sunetului, compresia o va rumeni și o va strivi, dar interiorul va rămâne crud.

„De dragul acestei simulări, presupun că, la viteze mai mici, un anumit tip de vărsare de vortex creează o răsturnare, în timp ce la viteze hipersonice ar fi strivită într-o formă de sferoidă semi-stabilă. Cu toate acestea, aceasta este puțin mai mult decât o presupunere ciudată. Dacă cineva pune o friptură într-un tunel de vânt hipersonic pentru a obține date mai bune despre asta, vă rog să-mi trimiteți videoclipul”, a scris Munroe.

After What If? came out, I was contacted by Tom Fisher and Thomas Rees, University of Manchester researchers studying hypersonic heat transfer. They had finished their wind tunnel experiments early, so they decided to head to the corner store, buy a steak, and gather some data. — Randall Munroe (@xkcd) December 15, 2022

Se pare că cineva a făcut exact asta. Tom Fisher și Thomas Rees cercetau transferul de căldură hipersonic la Universitatea din Manchester, Marea Britanie, și au decis să conducă experimentul. Au folosit o „friptură de vită maturată de 21 de zile” de la lanțul britanic de supermarketuri Sainsbury și au plasat-o într-un tunel de vânt la Mach 5.

Video 2: The steak in Mach 5 winds, recorded using an infrared thermal camera to show temperature. You can see how the outside gets hot and cooks while the interior stays cold. pic.twitter.com/PBim8hFKnL — Randall Munroe (@xkcd) December 15, 2022

Aproximarea lui Munroe nu a fost prea îndepărtată și poate fi văzută clar mai sus. Camerele termice arată cum exteriorul fripturii este într-adevăr rumenit, în timp ce interiorul rămâne rece.

Este întotdeauna bine când experimentele se potrivesc cu teoriile.