Steam Scream Fest: reducerile dinainte de Halloween

Halloween-ul este încă la o săptămână distanță, dar „dulciurile” sunt deja aici, cel puțin pe Steam, unde Steam Scream Fest este acum în desfășurare.

În mod previzibil, marea extravaganță de Halloween de la Steam se concentrează pe cele mai înfricoșătoare jocuri: groază, supraviețuire, fantezie întunecată, povești Lovecraftiene și alte forme supranaturale. O serie de jocuri care organizează evenimente sezoniere vor fi, de asemenea, evidențiate în timpul vânzării.

Câteva exemple pentru a vă ajuta să începeți:

Thymesia

GTFO

Devour

Darkwood

Phasmophobia

The Forest

V Rising

Gloomwood

Ghost Exile

Lunch Lady

Darkest Dungeon

The Mortuary Asssistant

Little Nightmares

Chernobylite

Outlast

In Silence

Cursed to Golf

Hunt: Showdown

Dead By Daylight

Endoparasitic

Pathologic 2

Carrion

Conscript (demo)

Și dacă preferi ororile voastre de Halloween cu o margine puțin mai blândă, există și o categorie „Prostii” în care te poți scufunda, cu jocuri precum Cult of the Lamb, Monster Prom 2: Monster Camp, Plants vs. Zombies și Ghostbusters Remastered.

Sunt mai mult decât câteva recomandări, da, dar în apărarea mea se întâmplă o mulțime de lucruri bune în această vânzare și este ușor să te lași dus de cap. Există, de asemenea, fundaluri de profil noi, avatare, autocolante și alte astfel de articole digitale disponibile în Magazinul de puncte Steam.

O serie de demonstrații pentru jocurile actuale și viitoare sunt, de asemenea, disponibile în timpul evenimentului. Un joc care face ceva puțin diferit în acest sens este shooterul de groază de supraviețuire You Will Die Here Tonight, care rulează șase demonstrații diferite pe parcursul evenimentului, fiecare dintre ele bazându-se pe evenimentele din ultimul.

Steam Scream Fest este live acum și se desfășoară până pe 1 noiembrie.