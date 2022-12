Space Marine 2 a primit o dată de lansare și un nou trailer: pe ce platforme urmează să fie lansat

Mult așteptatul joc de acțiune la persoana a treia va fi lansat în 2023.

Aproximativ un trilion de jocuri Warhammer au apărut de la lansarea în 2011 a Warhammer 40.000: Space Marine, dar în ciuda popularității de cult a jocului de acțiune la persoana a treia și a sfârșitului său deschis, nu a existat Space Marine 2. Acest lucru se va schimba în cele din urmă în viitorul an, iar la The Game Awards am văzut în sfârșit cum va arăta gameplay-ul mult așteptatului sequel.

După această dezvăluire, foarte mulți oameni din industrie au anunțat că acesta va fi Game of The Year anul viitor, ceea ce este o posibilitate reală.

Ok, eu nu o să fac asta acest lucru înainte să apuc să joc Space Marine 2, dar e foarte greu să ai o atitudine ponderată atunci când un trailer arată atât de bine, cel puțin dacă ești un fan al unităților de Space Marines sau a arhitecturii gotice imperiale.

Un joc clasic

Space Marine 2 este dezvoltat de Sabre Interactive, „echipa și motorul din spatele World War Z”, așa cum spune editorul Focus Entertainment. World War Z nu a fost vreodată shooter-ul meu favorit dar a ajuns să fie un hit modest, care rămâne foarte apreciat în iterația sa actuală, „Aftermath” și tehnologia din spatele hoardelor sale de inamici a fost impresionantă.

Space Marine 2 va vedea revenirea căpitanului Titus, care a fost retrogradat la gradul de locotenent și a cărui voce este acum dată de către actorul englez Clive Standen. Titus a fost jucat de Mark Strong în jocul original. Din trailer se poate observa că Titus încă mai are cel puțin o parte din mișcările sale clasice, care ai fost unul dintre cele mai bune lucruri despre jocul original.

Space Marine 2 va fi lansat pe PC și console anul viitor, spune Focus. Este o fereastră largă, dar este mai îngustă decât „TBA” pe care o aveam înainte.