Sony a anunțat următoarea serie de jocuri Ps Plus Essential: ce jocuri primești în iulie

Shooterul multiplayer „Arcadegeddon” completează gama pentru nivelul Esențial.

Sony a dezvăluit cele trei jocuri pe care toți abonații PlayStation Plus le pot obține în iulie. Ei sunt Crash Bandicoot 4: It’s About Time, Man of Medan și Arcadegeddon – un leaker notabil a atras din nou toate cele trei jocuri.

Crash Bandicoot 4 a sosit în 2020 și a fost primul nou joc principal Crash în 12 ani. A fost considerată o continuare directă a trilogiei originale PlayStation 1, ceea ce înseamnă că a ignorat toate jocurile PS2. Ambele versiuni pentru PlayStation 4 și PS5 vor fi disponibile, cea din urmă compatibil cu funcții precum declanșatoarele adaptive ale controlerului DualSense și feedback-ul haptic.

Man of Medan este primul titlu din seria Dark Pictures Anthology de la Supermassive. Este un joc de groază interactiv în care alegerile tale determină dacă personajele trăiesc sau mor. Cu toate acestea, am simțit că nu a rezistat la fel de puternic ca jocul anterior al studioului, Until Dawn. Man of Medan lovește PS Plus imediat după sosirea celui mai recent joc al lui Supermassive, The Quarry.

Nivelul Esențial încă primește jocuri

Între timp, Arcadegeddon este un shooter multiplayer de la Illfonic care are atât moduri cooperative, cât și mod jucător vs jucător. Vei căuta comori și debloca abilități în timp ce înfrunți megacorpul diabolic Fun Fun Co., care folosește un arcade pentru testarea armelor în lumea reală.

Este prima dată când Sony reîmprospătează jocurile de la nivelul cel mai de jos al noului PS Plus de când a reînnoit serviciul. Compania a spus că va continua să ofere utilizatorilor nivelului Esențial câteva jocuri pe lună la care vor avea acces atâta timp cât rămân abonați. Sony va actualiza, de asemenea, gamele Extra și Premium la mijlocul fiecărei luni.

Crash 4, Man of Medan și Arcadegeddon vor fi disponibile pentru revendicare pe 5 iulie. Până atunci, poți adăuga în continuare lotul actual de titluri PS Plus Essential — God of War (2018), Naruto to Boruto: Shinobi Striker și Nickelodeon All-Star Brawl — în biblioteca ta.