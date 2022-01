Șoferii români, loviți din plin de amenzi, fără să-i mai vadă Poliția: radarele fixe, la fiecare colț de stradă

Radarele fixe sau camerele de viteză vor deveni omniprezente pe străzile din România în viitorul apropiat, iar prezența lor se va reflecta în amenzi costisitoare pentru șoferii români. Nu mai trebuie să te vezi cu Poliția pentru a fi taxat.

Până de curând, singura îngrijorare a șoferilor români avea legătură cu interacțiunea cu agenții de circulație, cu Poliția. În 2022, lucrurile se schimbă însă un pic, pe lângă modificările importante aduse Codului Rutier, precum penalizarea șoferilor agresivi. În România vor fi montate un număr record de camere noi de viteză, radare fixe. Prezența acestora pe stâlpii din trafic se va reflecta în numeroase amenzi de circulație care îți vor veni direct în poștă.

Radarele fixe, o constantă pe marile drumuri ale României

În contextul numărului incredibil de mare de accidente de pe străzile din România și a problemelor de personal cu care se confruntă Poliția Română, autoritățile s-au gândit că radarele fixe vor face o treabă suficient de bună în a descuraja vitezomanii și șoferi agresivi din trafic.

Din acest motiv, nu mai puțin de 600 de camere de viteză sau radare fixe vor fi instalate în 2022 pe cele mai circulate drumuri din țara noastră, DN1, Autostrada Soarelui și DN7. Camerele au în spate un buget de 12 milioane de euro și fac partea din efortul Ministerului de Interne de a reduce accidentele de circulație cu 25% până în 2025.

„Până la finalul lunii ianuarie ne propunem să adoptăm OUG, avem de altfel și reglementarea în abilitarea guvernului de a emite ordonanță pe această componentă. Conducerea agresivă, cu tot ce înseamnă regimul de sancțiuni, vom veni cu un proiect în acest an. Îl avem deja bugetat, de instalare a 600 de camere de monitorizare pe trei artere importante din România. Mă refer la DN1 – Valea Prahovei, DN 7 – Valea Oltului și A2 – București-Constanța. 400 din cele 600 de camere sunt moderne, au posibilitatea să citească numărul de înmatriculare și să transmită automat în dispecerat dacă nu are certificat, dacă are ITP”, a spus Lucian Bode pentru Digi 24.