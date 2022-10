Sistemul de sănătate din România, mai defect ca niciodată: ”Trăim într-o minciună de 30 de ani”

Sistemul de sănătate din România descrie perfect vechea zicală ”Doar în spital să nu ajungi”. “Trăim într-o minciună de 30 de ani în care nu acceptăm că nu poate să fie totul nelimitat și, chipurile, gratis”, a declarat Dan Manolescu, președintele Camerei Consultanților Fiscali.

Ca referință, în România există și angajați care nu plătesc la sistemul de sănătate, precum cei din construcții, agricultură și industria alimentară, dar sunt asigurați și pot beneficia de servicii. În acest sens, președintele Camerei Consultanților Fiscali a spus că “pe zona de taxare a persoanelor fizice la nivel de impozit pe venit cu tot cu contribuții e o discuție amplă despre care este logica existenței contribuției de sănătate pentru chirii”.

Mai exact, el explică faptul că partea de venituri pasive, precum dobânzi, dividende, chirii nu a fost și nu trebuie să intre în baza de calcul la pensia publică care se bazează pe contribuții. Astfel, dacă cineva are un activ, că e depozit care produce dobândă, că e casă care produce chirie, indiferent de vârsta lui și de capacitatea de muncă, acela rămâne și produce.

„Pensia se leagă tot timpul de muncă și de venitul de înlocuire a salariului”, afirmă el.

„Dacă la pensie avem nevoie de vechime și de punctaj, la sănătate, calitatea de asigurat ne dă acces în sistem. Că am plătit o zi, că am plătit două, că am plătit un leu, că am plătit 10, dacă mă lovește mașina, mă duce la spital, dacă am o problemă, sunt asigurat, îmi asigură accesul în salon, tratamente și așa mai departe”, conchide acesta.