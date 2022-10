Seria Vision cu Paul Bettany, în lucrări la Studiourile Marvel pentru Disney+: ce știm până acum

O a doua serie spin-off WandaVision care se concentrează pe Vision cu Paul Bettany este în lucru la Studiourile Marvel pentru Disney+.

Conform Deadline, intitulat Vision Quest, potențialul serial va fi despre The Vision (Bettany) care încearcă să-și recapete memoria și umanitatea. În timp ce accentul este pus pe Vision, se spune că există posibilitatea ca Wanda Maximoff (Elizabeth Olsen) să apară, ceea ce ar avea sens, având în vedere cât de interconectate sunt poveștile celor două personaje în MCU.

La fel ca și celălalt spin-off WandaVision, serialul Agatha: House of Harkness, cu Kathryn Hahn, Vision Quest este supravegheat de creatorul, scriitorul și producătorul executiv WandaVision, Jac Schaeffer.

Noul spin-off este denumit în mod neoficial de către unii proiectul White Vision, după cea mai recentă versiune de pe ecran a personajului. Introdus la sfârșitul episodului opt din WandaVision, White Vision a fost creat de S.W.O.R.D. prin reconstruirea și reactivarea corpului lui Vision și trimis într-o misiune de a distruge Wanda.

Vision Quest, spin-off Wanda Vision

Cele două Visions au avut o confruntare epică în ultimul episod al nouălea din WandaVision. „Conditional” Vision a scanat amintirile lui White Vision, care trec prin toate momentele obișnuite ale Vision din MCU până când Thanos îl distruge.

Bettany a fost înțelept în a-și relua rolul după WandaVision, un hit comercial care a obținut 23 de nominalizări la Emmy, inclusiv pentru Bettany și Olsen.

„A fost un punct culminant frumos pentru toate aceste lucruri pe care Lizzie și cu mine le-am făcut împreună”, a spus el în timpul unui panel Deadline Contenders TV: The Nominees 2021. „Am găsit cu adevărat un drum pentru noi înșine, iar acest ton a fost diferit de acele filme. Dar cu Marvel nu știi niciodată dacă ai terminat sau nu. Deci nu vreau să-i spun încă sfârșit. Aceasta a fost una dintre cele mai creative experiențe din viața mea, veselă și liberă, făcând acest show. Să-l vezi îmbrățișat de public așa cum a fost, a fost atât de minunat”.

Bettany s-a alăturat recent lui Tom Hanks și Robin Wright în Miramax’s Here, regia lui Robert Zemeckis și adaptarea scenariului cu Eric Roth. El joacă și în drama Miramax Harvest Moon, pentru care a produs și a co-scris scenariul împreună cu Dana Brown. Bettany va juca în curând și în The Collaboration on Broadway și filmează în prezent o adaptare cinematografică a piesei.