Se scumpesc banii în România: decizia BNR care afectează toți românii

Miercuri, Consiliul de Administraţie al Băncii Naţionale a României a decis majorarea ratei dobânzii de politică monetară la nivelul de 2,5% pe an, de la 2% pe an, începând cu data de 10 februarie 2022. De asemenea, s-a hotărât și păstrarea controlului ferm asupra lichidităţii de pe piaţa monetară, informează banca centrală. Efectele deciziei vor fi unele în lanț și vor afecta toți românii care vor să se împrumute la bănci.

„Consiliul de administraţie al Băncii Naţionale a României, întrunit în şedinţa de astăzi, 9 februarie 2022, a hotărât următoarele:

-majorarea ratei dobânzii de politică monetară la nivelul de 2,5% pe an, de la 2% pe an, începând cu data de 10 februarie 2022;

-majorarea ratei dobânzii pentru facilitatea de creditare (Lombard) la 3,5% pe an, de la 3% pe an şi creşterea ratei dobânzii la facilitatea de depozit la 1,5%, de la 1% pe an, începând cu data de 10 februarie 2022;

-păstrarea controlului ferm asupra lichidităţii de pe piaţa monetară;

-menţinerea nivelurilor actuale ale ratelor rezervelor minime obligatorii pentru pasivele în lei şi în valută ale instituţiilor de credit”, a anunţat BNR.