Pensionarii din această țară europeană, foc și pară pe bănci: nu mai vor digitalizare, că îi derutează

În ultimii doi ani, asistăm la o extindere în masă a digitalizării serviciilor bancare. Se pare că pandemia a amplificat acest fenomen care prinsese deja contur, dar se desfășura mai timid înainte de a fi impulsionat de momentul Covid-19.

Acum, după doi ani petrecuți sub spectrul crizei sanitare pandemice, majoritatea băncilor și-au digitalizat cea mai mare parte din portofoliul de servicii. Multe instituții au anunțat deja că trec la nivelul următor și renunță la casierii, oferind clienților posibilitatea de a desfășura orice operațiune, de la distanță.

Deși pentru majoritatea oamenilor aceste vești sunt excepționale și sunt sinonime cu economia de timp și nervi, nu toată lumea este de acord cu modificările.

Pensionarii din Spania, de exemplu, se declară derutați de digitalizare. Efectiv, spun oamenii, nu se descurcă să folosească tehnologia și solicită, printr-o petiție semnată de sute de mii de persoane, ca seniorilor să li se ofere, în continuare, servicii clasice, față în față, la ghișeu.

Campania demarată în Spania a fost inițiativa Carlos San Juan, un fost doctor ieşit la pensie, în vârstă de 78 de ani, sub sloganul „SoyMayorNOidiota” (Sunt senior, nu idiot – n. r.).

„Suntem un grup cu o putere redusă, cu puţine posibilităţi de a face solicitări şi în prezent ne confruntăm cu mari dificultăţi, pentru că operaţiunile bancare au devenit excesiv de computerizate. De mai multe ori am fost nevoit să merg acasă fără a putea scoate bani din bancă. Nu am putut avea acces la un oficiu bancar, pentru că trebuia să fac o programare prealabilă şi am fost direcţionat spre o aplicaţie”, a spus Carlos San Juan, creatorul iniţiativei.