Se întâmplă mâine, 5 aprilie, pentru toți românii cu credite la bănci. BNR schimbă dobânda cheie, ce înseamnă asta

Vin zile grele pentru românii împrumutați la bănci. Este vorba, desigur, despre persoanele care au contractat credite cu dobândă variabilă. Există două mari probleme pentru aceștia, care apar încă din prima zi a săptămânii.

Prima problemă este cauzată de o nouă creștere a principalilor indicatori în funcție de care se calculează dobânzile. Concret, ziua de luni ne aduce o majorare importantă la ROBOR, după cum urmează:

-ROBOR la trei luni – în funcție de care se calculează costul creditelor de consum în lei cu dobânda variabilă – a crescut la 4,61%, de la 4,60%, nivelul din ședința precedentă. Prin urmare, indicatorul ajunge la cea mai ridicată valoare din 5 iulie 2013 și până acum.

-ROBOR la șase luni – utilizat în calculul dobânzilor la creditele ipotecare în lei cu dobânda variabilă. În acest caz, vorbim despre o evoluție de la 4,69%, la 4,70%.

Cel de-al doilea moment critic de-abia urmează să vină. Este vorba despre o nouă intervenție a Băncii Naționale a României (BNR), pe piața monetară. Analiștii cei mai prestigioși din țara noastră anticipează faptul că Banca Națională va proceda la o nouă majorare a dobânzii de referință, în ședința de marți. Practic, pe lângă scumpirile deja apărute la dobânzi, se așteaptă un nou șoc.

Precizăm faptul că majoritatea Băncilor Centrale din regiune aplică în acest moment aceeași strategie, de a majora dobânzile cheie, în încercarea disperată de a ține cât de cât inflația sub control.

Amintim faptul că BNR a majorat ultima dată dobânda de referință, la începutul lunii februarie.

Consiliul de Administraţie al Băncii Naţionale a României a hotărât atunci majorarea ratei dobânzii de politică monetară la nivelul de 2,5% pe an, de la 2% pe an, începând cu data de 10 februarie 2022, şi păstrarea controlului ferm asupra lichidităţii de pe piaţa monetară, informează banca centrală.

„Consiliul de administraţie al Băncii Naţionale a României, întrunit în şedinţa de astăzi, 9 februarie 2022, a hotărât următoarele:

majorarea ratei dobânzii de politică monetară la nivelul de 2,5% pe an, de la 2% pe an, începând cu data de 10 februarie 2022;

majorarea ratei dobânzii pentru facilitatea de creditare (Lombard) la 3,5% pe an, de la 3% pe an şi creşterea ratei dobânzii la

facilitatea de depozit la 1,5%, de la 1% pe an, începând cu data de 10 februarie 2022;

păstrarea controlului ferm asupra lichidităţii de pe piaţa monetară;

menţinerea nivelurilor actuale ale ratelor rezervelor minime obligatorii pentru pasivele în lei şi în valută ale instituţiilor de credit”, a anunţat BNR.