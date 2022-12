Se întâmplă cu turismul din România în 2023: unde merg românii în vacanță, conform experților

După câțiva ani în care pandemia a îngropat speranțele turismului autohton, situația pare să fie din ce în ce mai roz, mai ales pentru 2023. Chiar și după cel mai prost an din istoria recentă pe litoralul românesc, românii par în continuare să cocheteze cu locațiile atractive de pe meleaguri mioritice.

Cererea pentru concedii în 2023 a început deja de ceva timp, iar oamenii din industrie sunt optimiști că situația va fi semnificativ mai optimistă decât în anul în curs. O opinie pe marginea acestui subiect a fost formulată de către președinte Federației Industriei Hoteliere din România (FIHR), Călin Ile.

Ce urmează pentru turismul românesc

„După un început prost de an, am avut plăcuta surpriză să vedem că 2022 şi-a revenit. În mare parte, din aprilie până în decembrie putem spune că am atins nivelul lui 2019 – şi mai avem puţin de recuperat, pentru că primul trimestru a fost mai slab.

Speranţele pentru 2023 sunt şi mai mari, pentru că, pe de o parte, cererea pentru turism este consistentă – după cei 2 ani de pandemie, în care lumea a fost frustrată de această plăcere de a călători şi îşi manifestă puternic această dorinţă. Deci cererea există, şi-au revenit şi evenimentele, lumea merge în continuare în vacanţă şi atunci credem că 2023 dă semne bune pentru cei care au investit, care ştiu să presteze la nivelul dorit de piaţă.

Cei care nu ţin ritmul şi au afectată calitatea serviciilor vor avea de suferit. De aceea, noi recomandăm tuturor proprietarilor de hoteluri sau de unităţi în turism să investească şi să furnizeze servicii de calitate, pentru că atunci vor avea piaţa necesară pentru a avea rezultate bune şi în 2023”, a menţionat Călin Ile, cu ocazia lansării „Ghidului de practică în industria ospitalităţii”.

Pe marginea unei probleme mai vechi legate de deficitul locurilor de cazare, președintele FIHR a tras atenția asupra a două soluții. Estomparea sezonalității și identificarea investitorilor ce pot fi încurajați să vină în zonele în care există cerere pentru turism.

„La noi o mare problemă este sezonalitatea. Până nu estompăm această sezonalitate, ne e greu să spunem care e deficitul general, pentru că sunt perioade în care deficitul e mare – şi mă refer la perioada de vară sau perioada de sărbători, acele sărbători legale, când nivelul de circa 200.000 de camere pe care noi îl avem astăzi în România este insuficient – şi cred că 100.000 de camere s-ar integra fără probleme.

În schimb, în celelalte luni din an, ianuarie-martie sau septembrie-decembrie, până în perioada de sărbători, atunci nu există aceeaşi cerere în staţiuni – şi atunci nu cred că ar fi nevoie de camere suplimentare. Deci, primul pas ar trebui să lucrăm pentru a estompa sezonalitatea – şi pasul doi, să stimulăm investitorii să vină şi să investească în zonele în care există cerere pentru turism. Şi aici avem nenumărate locuri în care potenţial există, dar nu avem unităţi de cazare care să valorifice acest potenţial. Î

n special, în zona rurală sunt puţine locuri de cazare, în Moldova sunt puţine locuri de cazare, Bucovina, Maramureş ar putea primi, Transilvania… Noi avem concentrate locurile de cazare pe staţiunile tradiţionale de pe litoral sau din balnear şi în zona urbană”, a adăugat Călin Ile.