Se întâmplă cu pensiile a milioane de români, anul acesta: anunțul oficial

Ultimele zile au fost „de foc” pentru coaliția de guvernare, care a adoptat numeroase masuri de sprijin social, dar și de reducere a cheltuielilor în Ministere. Deși este evidentă nevoia de bani mai mulți la bugetul de stat, pensionarii pot sta liniștiți, cel puțin anul acesta.

Pensiile românilor nu vor fi înghețate în 2022, după cum anunță însuși ministrul Finanţelor, Adrian Câciu. De asemenea, el exclude și varianta înghețării salariilor pentru bugetari.

„Exclus. Şi am spus acest lucru de când a început o emoţie referitoare la depăşirea ponderii datoriei publice la 50%, pentru că, odată cu această depăşire, pe site-ul ministerului aveţi şi o informare, o notă care spune cum va scădea datoria publică sub 50%.

cX.callQueue.push(['invoke', function() { googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1567191803621-0'); }); }]);

Or, nu este cazul în acest an de o astfel de măsură. De altfel, datoria publică creşte pe seama unor împrumuturi angajate de statul român pentru a face investiţii. Or, pentru investiţii, acea prevedere din cadrul fiscal, din Legea responsabilităţii fiscal-bugetare, trebuie citită în spiritul ei, unu la mână, şi, doi, trebuie văzut că evaluarea nu se face lunar”, a transmis oficialul guvernamental.