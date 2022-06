Se întâmplă cu banii pensionarilor, peste noapte: când primesc cei 700 de lei în plus, cum

Deja de câteva luni, se discută într-o formă sau alta de un ajutor social pentru pensionarii aflați în condiții financiare precare. Acum, mai sunt doar câteva zile până când vor intra banii, dar trebuie să ai în vedere câteva aspecte.

Gândită ca un ajutor social unic, măsura de a oferi 700 de lei pensionarilor cu venituri mai mici de 2000 de lei își va face simțite efectele în următoarele săptămâni, în ziua uzuală a pensiei din luna iulie. Practic, dacă primeai pensia pe 4 iulie, atunci te vei bucura și de cei 700 de lei în plus. Dacă pensia îți intră pe 14 iulie, atunci va ajunge la tine și suplimentul.

700 de lei în plus pentru acești pensionari, care este mecanismul

Ministrul Muncii a vorbit la începutul acestei săptămâni despre ajutorul pentru pensionarii care câștigă mai puțin de 700 de lei. În acel context, a explicat că ajutorul va fi virat în cont sau va fi dat în mână, în funcție de cum le vine pensia oamenilor, după calendarul uzual.

”Luăm cu modestie aceste măsuri. Ne-am fi dorit ca sumele să fie mai mari, dar trebuie un echilibru. Începând cu data de 1 iulie, cupoanele vor fi gata. Pentru cei care încasează sumele pe card, vor primi suma de 700 de lei pe card, care se va reflecta şi pe talonul de pensie, iar, pentru cei care primesc prin factor poștal, vor primi după calendarul încasării pensiei. Dacă pe 4 iulie încasa pensia, pe 4 sau 5 primește pensia plus suma de 700 de lei” a explicat Marius Budăi la România TV.

Ministrul a profitat de ocazie și pentru a oferi detalii suplimentare despre celălalt ajutor social de 50 de euro sau 250 de lei care va ajunge la un procent semnificativ din populație, inclusiv la pensionari. ”O să explic de câte ori am ocazia. Acum, acel sprijin de 50 de euro este acordat în 4 tranșe, iunie, august, octombrie și noiembrie. În iunie am avut patru etape până la livrare, dar din august nu vor mai fi aceste probleme. Dacă nu va primi cineva cardul până la sfârșitul lunii iunie, ci pe 5 iulie să zicem, nu se pierde suma aferentă lunii iunie, ci îi intră pe card atunci.

Dacă vor fi dificultăți în implementare, vom interveni imediat, ca acest sprijin să ajungă la cei care au neapărată nevoie. Vreau să spun că în această măsură de 50 de euro sunt încadrate și alte persoane vulnerabile, nu doar seniorii. Când am făcut alianța de guvernare, nu știam că vom avea un război la graniță. Am fost proactivi, am implementat pachete economice și sociale, deși nu ne facem un titlu de glorie. Suntem foarte atenți la cifre și vrem că în continuare să putem să luăm măsurile care se impun pentru sprijinirea românilor”, a concluzionat oficialul.