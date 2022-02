Se dau bani de la stat: peste 500 milioane de euro sunt puși în joc. Vezi dacă și tu te încadrezi pentru a primi ajutorul

Dacă deții un IMM în România, ai șansa reală de a pune mâna pe fonduri generoase de la stat, ca să te dezvolți pe zona digitală.

Mai exact, conform unui anunț făcut săptămâna aceasta de către ministrul Cercetării, Inovării şi Digitalizării, Marcel Boloş, se pun la bătaie nu mai puțin de 500 de milioane de euro, care vor veni în sprijinul a mii de IMM-uri din România.

Oficialul a explicat faptul că banii vor fi împărțiți între aproximativ 5.400 de IMM-uri și vor fi destinați investițiilor și dezvoltării în zona digitală, atât pe palierul competenţelor şi investiţiilor în digitalizare de bază, cât şi în procese de digitalizare inovative.

Oficialul susține că transformarea digitală este cea mai mare provocare pe care o avem la această oră, atât la nivelul economiei naţionale, dar şi la nivel guvernamental, mai ales în ceea ce priveşte modernizarea serviciilor publice, care este un pariu al Guvernului.

România nu-și permite să neglijeze sectorul IT, care se dovedește a fi vital nu doar pentru dezvoltarea pe termen lung, ci și ca pondere în bugetul național.

„Dacă privim statistic care este ponderea în PIB a contribuţiei pe care o are sectorul de tehnologia informaţiei sau IT, astăzi pornim de la 4% din PIB contribuţie a sectorului IT pe de o parte – şi de la 130.000 de locuri de muncă pe care le avem, pe de altă parte. Este studiul recent pe care l-au întocmit colegii noştri din ANIS (Asociaţia Patronală a Industriei de Software şi Servicii, n.r.) şi care spune multe lucruri despre potenţialul uriaş pe care îl are industria IT”, a adăugat Marcel Boloş.