Schimbarea WhatsApp de care nu știai că ai nevoie: cu ce vine noua versiune

Dacă nu vrei să fii spionat și să afle cine nu vrei când ai fost ultima oară activ pe WhatsApp, acum ai mai mult control asupra acestei funcții.

Așadar, statutul „Last Seen” va putea fi dezactivat pentru anumite persoane. WhatsApp va oferi utilizatorilor noi opțiuni pentru funcția Last Seen. Funcția va putea fi dezactivată individual, pentru anumite persoane. Este ceva nou, deoarece până în momentul de față, funcția Last Seen putea fi activată sau dezactivată doar pentru toată lumea. Cel mult, limitarea acesteia se putea face lăsând-o vizibilă pentru contracte și ascunzând-o pentru toți ceilalți.

Dacă nu știi ce înseamnă funcția Last Seen (văzut ultima oară), aceasta arată contactelor când utilizatorul de WhatsApp a folosit ultima oară aplicația și este considerată de mulți o funcție ce la încalcă intimitatea. În WhatsApp 22.9.0.70 beta pentru iOS apare posibilitatea de a stabili excepții.

Astfel, când se alege afișarea statutului WhatsApp doar pentru contacte, se pot specifica anumite persoane care să nu aibă acces la această informație. Noua opțiune este testată atât pe iOS, cât și pe Android, iar lansarea oficială a acesteia va veni pentru toată lumea în câteva săptămâni.

WhatsApp vrea să satisfacă dorințele utilizatorilor săi, iar prin această opțiune va ajunge să ofere utilizatorilor săi mai mult control asupra funcției Last Seen. Cu toate astea, încă rămâne departe de nivelul de personalizare pe care alte aplicații, precum Telegram, îl oferă în acest sens.

WhatsApp creează o nouă funcție pentru a organiza grupurile: ce este Communities

WhatsApp mai vine cu o noutate. De acum, administratorii grupurilor WhatsApp vor putea elimina mesajele problematice din chaturile tuturor. Aplicația de socializare construiește o caracteristică pentru a organiza grupuri separate în structuri mai mari care ar putea fi utilizate de companii sau școli, a anunțat serviciul de mesagerie deținut de Meta Platforms.

„Communities” vor conține, de asemenea, noi instrumente pentru administratori, inclusiv mesaje de anunț care sunt trimise tuturor și control asupra grupurilor care pot fi incluse, scrie Business-Standard.