Schimbarea furnizorului de energie: capcane, proceduri și informații utile care-ți pot aduce bani în buzunar

De când România se adâncește tot mai mult în criza energetică internațională, schimbarea furnizorului de energie a devenit o practică tot mai des răspândită printre românii care sunt în căutarea celor mai avantajoase oferte de pe piață.

Nimeni nu dorește să rămână în relație contractuală cu un anumit furnizor, dacă pe piață există oferte mai avantajoase, iar acest lucru ar trebui să te motiveze să consulți permanent tarifele și să iei decizii care-ți pot aduce economii substanțiale, lună de lună.

Schimbarea furnizorului de energie nu reprezintă o procedură greoaie, nici de lungă durată, datorită celor mai recente reglementări legislative adoptate de autoritățile în domeniu, dar există o succesiune de pași pe care trebuie să-i urmezi, precum și anumite detalii de care trebuie să ții cont, ce îți pot aduce avantaje financiare sau timp scutit!

În cele ce urmează îți vom prezenta principalele aspecte de care trebuie să ții cont în procesul tău de schimbare a furnizorului de energie electrică.

Atenție la aceste capcane, când îți schimbi furnizorul de energie. Ce trebuie să știi, să nu te lași păcălit

Foarte puțini români, consumatori casnici sau industriali de energie electrică, își cunosc drepturile în relația cu furnizorii. O capcană des întâlnită are legătură cu ultima factură emisă de actualul furnizor, înainte de schimbare.

„Legislaţia spune că, după schimbarea furnizorului de energie, compania cu care aveaţi contract până acum trebuie să emită o factură de regularizare în maximum 42 de zile de la data schimbării efective a furnizorului. Dacă această factură are un sold negativ, adică este cu minus, compania trebuie să vă returneze banii automat în termen de cinci zile lucrătoare”, explică experții pentru Hotnews.ro.

Electrica, Enel, E.ON şi CEZ au fost întrebate despre procedura de restituire a plăţilor în avans pe care o aplică. Iată răspunsul general acceptat: “În cazul clienților care decid să schimbe furnizorul, sumele achitate în avans de către aceștia sunt restituite în termen de 5 zile calendaristice de la data emiterii facturii de regularizare pe care apare suma cu minus. Pentru plata rapidă și sigură a sumelor, le recomandăm clienților să transmită companiei o cerere în care să comunice codul IBAN în care doresc efectuarea plăților”.

„În acest moment, conform legii, dacă am găsit un preţ mai bun în altă parte sau serviciile actualului furnizor nu ne mai sunt pe plac, putem schimba compania de utilităţi în maximum 21 de zile. Acest lucru înseamnă că putem pleca înainte ca ultima factură să fie emisă (…) După mutarea la altă companie, vechiul furnizor emite o factură de regularizare în maximum 42 de zile. Dacă aceasta este cu plus, are un sold pozitiv, clientul final are obligaţia să achite contravaloarea acesteia până la termenul scadent. În situaţia în care factura conţine un sold negativ, furnizorul are obligaţia să returneze clientului final suma datorată în termen de 5 zile calendaristice de la data emiterii acesteia”, a explicat ANRE, pentru sursa citată.

Cei cinci pași de bază, pe care trebuie să-i faci obligatoriu

„Odata cu deschiderea catre concurenta a pietelor de energie, a fost implementat cadrul legal care sa permita tuturor consumatorilor de energie electrica, indiferent de natura consumului (casnic sau noncasnic), sa uzeze de dreptul de eligibilitate, adica sa isi alega furnizorul dorit si sa incheie cu acesta contracte pentru furnizarea energiei electrice pentru locul sau locurile sale de consum.

Astfel, in cazul in care opteaza pentru furnizarea negociata a energiei electrice consumatorul casnic de energie electrica poate incheia contracte pentru furnizare negociata cu orice furnizor detinator de licenta de furnizare a energiei electrice care activeaza in piata cu amanuntul, negociind cu acesta atat pretul, cat si clauzele contractului de furnizare”, explică reprezentanții ANRE.

Procedura schimbării furnizorului de energie electrică este simplă și constă în doar cinci pași, după cum urmează:

1. Iniţierea procesului de schimbare a furnizorului nu poate avea loc decât după ce clientul final a optat pentru noul furnizor. Furnizorul poate fi oricare din operatorii economici detinatori de licenta de furnizare de pe teritoriul Romaniei, acest serviciu nefiind limitat la o anumita zona geografica de deservire.

Lista furnizorilor de energie electrica care activeaza pe piata cu amanuntul poate fi consultata la pagina de internet www.anre.ro, sectiunea Info consumatori, rubricile Operatori economici/Energie electrica/Furnizare catre consumatori.

2. Pentru a încheia noul contract de furnizare a energiei electrice, clientul final are obligaţia de a transmite furnizorului nou cel puţin următoarele date: adresa locului de consum, denumirea furnizorului actual, codul unic de identificare a punctului/punctelor de măsurare înscris pe factura de energie electrică, valoarea facturilor scadente şi neachitate până la data notificării, aferente energiei electrice furnizate, respectiv serviciilor de reţea, dacă este cazul, precum şi datele referitoare la puterile absorbite/cantităţile de energie electrică pentru care trebuie asigurată furnizarea energiei electrice şi, după caz, alte documente prevăzute în reglementările în vigoare.

3. După ce clientul final şi furnizorul nou convin asupra clauzelor contractuale, inclusiv asupra preţului energiei electrice, încheie contractul de furnizare a energiei electrice. Contractul de furnizare a energiei electrice încheiat cu noul furnizor produce efecte de la data încetării contractului încheiat cu furnizorul actual.

4. Clientul final de energie electrică este obligat să notifice furnizorului actual încetarea contractului de furnizare cu cel puţin 21 de zile înainte

5. Notificarea trebuie să fie clară, să exprime în mod neechivoc decizia de schimbare a furnizorului actual şi să precizeze în mod expres data încetării contractului de furnizare existent.