Schimbarea din WhatsApp care te scapă mesajele rușinoase: acum poți să dormi liniștit

Încă din 2017, WhatsApp a introdus posibilitatea ștergerii mesajelor expediate accidental sau a celor asupra cărora te-ai răzgândit după trimitere. Conceptul respectiv a suferit însă mai multe actualizări de-a lungul anilor, până când a ajuns în iterația actuală.

La momentul lansării funcției Delete for Everyone, aveai la dispoziție 7 minute pentru a șterge un mesaj expediat pe WhatsApp pentru toți participanții la discuție. În luna august a acestui an, termenul cu pricina s-a extins până la 60 de ore sau două zile și jumătate din momentul în care ai apăsat pe Send. În tot acest timp, a fost disponibilă și o opțiune intitulată Delete for Me (Șterge pentru mine). Aceasta nu te ajută însă decât să faci curățenie prin mesaje pentru tine, având în vedere că rămân în continuare afișate pentru destinatar. Cel mai trist este să apeși din greșeală Delete for Me, când tu, de fapt, ai fi vrut să alege Delete for Everyone (Șterge pentru toți). Din fericire, cei de la WhatsApp sau gândit să facă ceva în legătură cu asta.

Ce este Accidental Delete, funcția care îți lipsea din WhatsApp

Scenariul este următorul. Ai optat din greșeală să ștergi un mesaj dintr-o conversație de WhatsApp cu butonul Delete for Me în loc de Delete for Everyone. Din păcate, din momentul în care l-ai șters pentru tine, nu-l mai poți recupera și, implicit, nu-l mai poți șterge din fereastra de conversație a celorlalți participanți la dialog. Aici intervine Accidental Delete.

Practic, pentru câteva momente, ai posibilitatea să anulezi ștergerea accidentală a unui mesaj pentru tine. Este vorba de o fereastră de doar cinci secunde în care poți reveni asupra deciziei, dar pentru majoritatea situațiilor s-ar putea să fie suficient. Nu de alta, dar dacă nu ți-ai dat seama în cinci secunde că ai greșit butonul de ștergere, este improbabil să o faci în câteva ore sau câteva zile, pe lângă faptul că nu este ca și cum poți verifica acest detaliu în WhatsApp.