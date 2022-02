Scandalul Joe Rogan: declarațiile surprinzătoare ale CEO-ului Spotify

Fondatorul și CEO-ul Spotify, Daniel Ek, le-a spus angajaților că ofertele exclusive precum cea cu Joe Rogan sunt esențiale pentru afacerile companiei și că, deși uneori consideră podcastul ofensator, nu consideră Spotify este un „editor” în ceea ce privește responsabilitatea pentru conținut.

„Înțeleg premisa că, pentru că avem o înțelegere exclusivă cu el, este foarte ușor să concluzionam că sprijinim fiecare cuvânt pe care îl spune și credem opiniile exprimate de oaspeții săi. Nu este cazul”, a spus Ek, conform The Verge.

Spotify nu „se încadrează perfect într-o singură categorie”, ci „definește un spațiu complet nou de tehnologie și media”, a completat Ek în înregistrare.

Aceste comentarii vin în contextul în care mai mulți artiști s-au retras de pe platformă, în semn de protest față de dezinformarea Covid-19 de pe Spotify în podcastul The Joe Rogan Experience.

De asemenea, acțiunile Spotify au scăzut, după ce situațiile financiare din al patrulea trimestru au arătat o creștere a abonaților mai slabă decât se aștepta. Cifrele dau credibilitate comentariilor lui Ek despre necesitatea de a găsi o „pârghie” pe o piață competitivă.

„O modalitate prin care am putea face acest lucru a fost sub formă de exclusivități”, a spus el. „Ca să fiu sincer, dacă nu am fi făcut unele dintre alegerile pe care le-am făcut, sunt încrezător că afacerea noastră nu ar fi acolo unde este astăzi”.

„Este important de menționat că nu avem control creativ asupra conținutului lui Joe Rogan. Nu îi aprobăm oaspeții în avans și, la fel ca orice alt creator, primim conținutul său atunci când e gata să îl publice, apoi îl examinăm și, dacă încalcă politicile noastre, luăm măsurile corespunzătoare”, a spus el.