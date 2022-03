Sărăcia noastră de toate zilele: calculul acesta îți va arăta cât de greu o duci, de fapt, de un an de zile

Mulți dintre noi afirmă, fără urmă de îndoială, faptul că susținerea traiului de zi cu zi a devenit o provocare tot mai greu de dus, în ultimul an. Chiar așa și este, o arată, cât se poate de clar, cifrele Institutului Național de Statistică (INS).

Potrivit celei mai recente analize INS, alimentele și serviciile de bază pentru un trai decent, s-au scumpit semnificativ în ultimul an. În același timp, însă, veniturile românilor au cunoscut o creștere modestă, care nu a reușit nici măcar să egaleze rata anuală a inflației, care numai luna trecută a trecut de pragul psihologic de 8%.

Ce s-a scumpit cel mai mult

În ultimul an, românii au ajuns să plătească prețuri explozice atât la facturi, cât și la alimentele de zi cu zi, esențiale pentru a supraviețui.

Vorbim despre creșteri de preț cu aproape 45% la gazele naturale și cu peste 30% la cartofi.

Concret, potrivit INS, în perioada februarie 2021 – februarie 2022, preţurile la gaze naturale au urcat cu 44,94%, la uleiul comestibil cu 26,12%, la cartofi cu 30,58% şi la combustibili cu 27,24%. Referindu-ne la mărfurile alimentare, în afară de cartofi şi ulei, creşteri mari au mai fost înregistrate la făină (plus 16,38%) şi mălai (plus 19,23%).

Dincolo de scumpirile înregistrate de-a lungul acestei perioade de referință, evoluția prețurilor este atât de accelerată încât se simte chiar și de la o lună la alta. Din nefericire, pe alocuri, avem parte și de scăderi de preț. De exemplu, faţă de luna anterioară, gazele s-au ieftinit în februarie 2022 cu 9,97%, energia termică cu 0,49%, energia electrică cu 5,96%, iar combustibilii s-au scumpit cu 4,51%. Scăderea medie a preţurilor faţă de ianuarie 2022 a fost la acest capitol de 0,3%.

Amintim faptul ca, in luna februarie, rata anuala a inflatiei a atins varful de 8,53% de la 8,35% in ianuarie. Din pacate, previziunile analistilor Bancii Nationale a Romaniei (BNR) indica faptul ca varful ratei inflatiei va fi atins la vara. Institutia prognozeaza o inflatie de 11,2% la finalul trimestrului II din 2022, de 10,2% la finalul trimestrului III din acest an si de 9,6% la sfarsitul trimestrului IV din 2022, conform unui raport dat publicitatii luna trecuta.