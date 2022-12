Sam Bankman-Fried, arestat în Bahamas: ce riscă fostul CEO de la FTX

Se pare că Sam Bankman-Fried, CEO-ul FTX, nu va depune mărturie în fața Congresului, până la urmă.

Biroul Procurorului General din Bahamas a anunțat luni că acesta a fost arestat și că, probabil, va fi extrădat pentru a fi judecat.

Biroul AG a remarcat că arestarea sa a venit după „primirea unei notificări oficiale din partea Statelor Unite, potrivit căreia ar fi depus acuzații penale împotriva SBF și este posibil să se solicite extrădarea acestuia”.

Vestea arestării sale este surprinzătoare, având în vedere că, vinerea trecută, Departamentul de Justiție a declarat că examinează „îndeaproape” rolul său în recenta prăbușire a bursei de criptomonede, care se așteaptă să afecteze semnificativ investitorii.

Bankman-Fried ar fi trebuit să depună mărturie în fața Congresului, la Comisia pentru Servicii Financiare a Camerei, marți. Cu toate acestea, după cum a explicat luni procurorul Statelor Unite Damian Williams într-un tweet, Bankman-Fried a fost luat în custodie „pe baza unui rechizitoriu top secret”, care va fi explicat în curând.

Bankman-Fried a încercat să se apere

„E clar că am făcut multe greșeli”, a încercat recent să explice Bankman-Fried, pentru New York Times. „Nu am încercat niciodată să comit fraude”, a adăugat acesta.

Bankman-Fried a demisionat din funcția de CEO la FTX în noiembrie și a fost înlocuit de John J. Ray III, care a condus și Enron prin intermediul propriei proceduri de faliment. În remarcile sale pregătite pentru audierile amânate de la Congres, Ray a pictat o imagine sumbră a managementului și a operațiunilor întreprinse de FTX.

El este de părere că FTX a cheltuit 5 miliarde de dolari la sfârșitul anului 2021 și începutul lui 2022, „cumpărând o multitudine de afaceri și investiții, dintre care multe ar putea valora doar o fracțiune din ceea ce a fost plătit pentru ele”, precum și făcând numeroase împrumuturi și plăți în valoare de peste 1 miliard de dolari, „către persoane din interior”.

În concluzie, Sam Bankman-Fried ar putea sta la „răcoare” ani buni, dacă este găsit vinovat.