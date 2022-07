Salariul minim european ar putea fi o veste foarte bună pentru români: când va ajunge în România

Salariul minim european este un concept mai vechi și, în același timp, obligatoriu pentru toate statele membre ale Uniunii Europene. În cazul în care sperai să-l vezi și în România, acum avem câteva mențiuni oficiale pe marginea subiectului.

În condiții ideal, salariul minim ar trebui ancorat în valorile de referință internaționale și să reprezinte 50% din salariul mediu brut, respectiv 60% din salariul median, la nivelul statului în care se implementează. Din păcate, nu mai puțin de 18 țări din Uniunea Europeană nu respectă această regulă, deși există un grad sporit de obligativitate pe marginea subiectului.

Salariul minim european – când îl vei vedea în România

În mod inevitabil, salariul minim european trebuie să-și găsească loc și în România. Important este când se va întâmpla acest lucru și, cel puțin momentan, se pare că mai avem de așteptat. Ca referință, opinia generală a Parlamentului European referitoare la acest salariu minim este că trebuie să asigure ”un nivel de trai decent”, chestie care nu se aplică sub nicio formă în cazul actual din România. Pe de altă parte, pentru că are totuși niște referințe naționale, suma nu va fi neapărat aceeași în toate țările membre UE.

Practic, Parlamentul European insistă pe faptul că statele membre ale Uniunii Europene trebuie să determine dacă salariile lor minime legale sunt suficiente pentru a asigura un standard decent de viață. Dacă răspunsul este nu, acel salariu trebuie ajustat după regula detaliată mai sus, 50% din salariul mediu brut, respectiv 60% din salariul median.

În ceea ce privește introducerea salariului minim european în România, pe marginea acestui subiect a oferit mai multe detalii ministrul Muncii. ”În acest moment, nu cred că este posibil și de aia venim cu măsurile economice, pentru a încuraja și a sprijini mediul de afaceri să-și păstreze locurile de muncă.

Nu e o situație confortabilă, însă îmi aduc aminte de un apel pe care l-am făcut către mediul de afaceri în primul mandat, în 2019, când am avut onoarea să fiu iar ministru, și am spus că dacă ne vom apleca angajatorii, dacă se vor apleca cu un pic mai multă atenție către angajații lor și angajații se vor simți respectați, va crește și rezultatul muncii lor, evident și rezultatul financiar al firmei. Deci trebuie să fie o discuție onestă între guvern, angajator, angajați, partenerii sociali pentru majorarea salariului minim.

E o discuție ce a avut loc la nivelul Uniunii. Trebuie să se creeze un mecanism. Am schimbat și poziția Guvernului României, pentru că Guvernul anterior era împotriva salariului minim european. Am fost de acord, am făcut parte din grupul de lucru la nivel european cu specialiștii europeni, vom avea discuții.

Dialogul cred că este calea cea mai corectă și dialogul ne aduce la o soluție pe care să o implementăm, dar și cu care să fie de acord și partenerii sociali și mă refer angajați, angajatori.

Aici este o discuție extrem de sensibilă și vă spun, cu toată responsabilitatea, că în viitorul apropiat nu se va putea să nu depindă și de politic, pentru că putem discuta cum discutăm și despre pensii, de acea indexarea anuală fără să mai intervenim.

Dar din punctul meu de vedere, când salariul va ajunge acolo unde cetățenii noștri ne-au spus, 3.000 – 4.000 de lei, putem discuta de indexări ulterioare cu inflația și care vin doar să apere puterea de cumpărare. Dar, deocamdată, în România trebuie să combatem sărăcia în muncă.

Dacă ar fi la pixul politicianului și nu am avea o discuție onestă, putem face din pix 1.000 de euro salariu minim acum net, mă refer. Are cine să-l suporte în România, mediul de afaceri îl poate suporta în România? Trebuie să avem discuții oneste”, a răspuns ministrul Muncii, Marius Budăi într-o intervenție la Antena3.