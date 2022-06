Rușii au bombardat combinatul chimic din Severodonețk. Mai mulți ucraineni și-au pierdut viața

Trupele lui Vladimir Putin au reușit să bombardeze un combinat chimic din Severodonețk, spun forțele ucrainene. În urma incidentului nu mai puțin de patru persoane și-au pierdut viața în urma atacului aerian, a anunțat Kyiv Independent.

Serhii Haidai, guvernatorul regiunii Lugansk, spune că armata rusească a lovit „un rezervor cu acid azotic de la un combinat chimic” și le-a solicitat locuitorilor din zonă să nu-și părăsească adăposturile până nu se dispersează norul toxic.

⚡️Russian troops shell Azot chemical plant in Sievierodonetsk, killing 4 people.

Another resident was injured in another part of the city and died from his wounds, Serhiy Haidai, the governor of Luhansk Oblast, said on May 24.

