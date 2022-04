Rusia face repetiții pentru parada de „Ziua Victoriei“ din 9 mai, în plin război cu Ucraina. Anul acesta, celebrarea din Piața Roșie va coincide cu campania militară rusă din Ucraina, în cazul în care nu se va ajunge la o încetarea a focului înainte de această dată. „În total, 11.000 de militari participă la pregătirile pentru parada din Piaţa Roşie“, au declarat surse din Ministerul rus al Apărării.

Luni, la Alabino, o suburbie a Moscovei, a avut loc o primă repetiție pentru parada militară din 9 mai, ce va avea loc în Piața Roșie cu ocazia „Zilei Victoriei“ împotriva Germaniei naziste. La defilare vor participa circa 11.000 de militari, potrivit RIA Novosti.

În 2022, celebrarea din Piaţa Roşie va coincide cu campania militară rusă din Ucraina, asta dacă nu se va ajunge la o încetarea a focului mai devreme de această dată.

Opt avioane de vânătoare MiG-29 au fost văzute la Alabino survolând cerul sub forma literei „Z“ – devenită unul dintre simbolurile „operațiunii militare speciale“ a Rusiei în Ucraina – la repetiţiile pentru spectacolul aerian din cadrul defilării.

A military parade training was held in Alabino, near Moscow, with the participation of 11 thousand servicemen, who will go to Red Square on May 9 pic.twitter.com/SUtQogw0Ww

