Rusia, boicotată la G20. Oficialii occidentali au părăsit sala când delegatul lui Putin a început să vorbească

Rusia a fost boicotată la un eveniment G20 ținut la Washington, SUA. Oficialii britanici au părăsit sala, în timp ce reprezentantul Rusiei a început să vorbească. Mișcarea a fost coordonată și de aliați, inclusiv SUA și Canada. Vicepremierul canadian Chrystia Freeland a spus că țara sa și „un număr de” aliați au părăsit sala în timpul sesiunii plenare a grupului a reuniunii miniștrilor de finanțe G20 de miercuri.

Într-o serie de tweet-uri, Freeland a criticat invazia Ucrainei de către Rusia și a afirmat că, deoarece reuniunea G20 s-a concentrat pe economia globală, Rusia nu ar trebui să aibă voie să participe. Agresiunea rusă a stârnit tulburări economice globale în ultimele săptămâni, punând presiuni asupra sistemelor deja afectate de pandemie.

Miniștrii de finanțe din mai multe țări au părăsit, miercuri, o sesiune cu ușile închise a G20 la Washington, când delegatul rus a început să vorbească. Secretarul Trezoreriei SUA, Janet Yellen, a participat la boicot, la fel ca oficiali europeni și alți delegați occidentali. Înainte de întâlnire, s-a spus că Yellen nu va participa la anumite sesiuni ale reuniunii care a inclus Rusia.

În timp ce liderul de la Casa Albă a precizat că Federația Rusă nu ar trebui să mai fie în G20, excluderea Moscovei ar necesita sprijinul tuturor membrilor. Acest lucru este considerat improbabil, deoarece China a spus că nu participă la eliminarea Rusiei.

În tot acest timp, ucrainenii continuă să-și apere țara de invazia rusă, care a început la 24 februarie. Forțele ruse sunt prezente în regiunea de est a Ucrainei, pregătindu-se pentru ceea ce se așteaptă a fi un atac împotriva ucrainenilor din regiunile Donbas și Luhansk.

The world’s democracies will not stand idly by in the face of continued Russian aggression and war crimes. Today Canada and a number of our democratic partners walked out of the G20 plenary when Russia sought to intervene. pic.twitter.com/J67gU810sO

— Chrystia Freeland (@cafreeland) April 20, 2022