Românul suspectat de variola maimuței are varicelă, anunță autoritățile din Grecia

Turistul român din Grecia, suspectat că s-a infectat cu variola maimuței, are, de fapt, varicelă. Medicul Nikos Koudunis a declarat, luni dimineață, la Antena 3, că bărbatul nu are boala care se răspândește deja în lumea întreagă. Potrivit testelor efectuate și informării oficiale ale autorităților elene, turistul român are varicelă. Acesta se afla pe insula Kefalonia, împreună cu prietena lui britanică în vacanță. Are febră mare de mai multe zile, dar și o erupție cutanată, susțin medicii eleni.

Grecia a anunțat, sâmbătă, primul caz suspect de variola maimuțelor, la un turist român care călătorise în vacanță din Marea Britanie în Kefalonia, alături de iubita lui. În urma testelor efectuate de medici s-a descoperit că tânărul de 29 de ani are, de fapt, varicelă, relatează portalul de știri Protothema, care citează Ministerul Sănătății de la Atena.

Știre în curs de actualizare