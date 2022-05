Românii trec granița pentru benzină și motorină: cât câștigă la un plin, în Ungaria

În România, costurile la benzină și motorină au explodat în ultimele săptămâni, iar trendul pare din ce în ce mai îngrijorător. Din acest motiv, nu ar trebui să vină ca o surpriză tendința Românilor de a trece granița pentru carburant.

La frontiera de vest a țării, spre Ungaria, traficul a crescut din ce în ce mai mult, iar explicația are legătură cu prețul la combustibil. Nu de alta, dar Orban a decis încă de acum câteva luni să plafoneze valorile de achiziție, pentru binele populației. Astfel, s-a ajuns la un litru de motorină chiar și cu trei lei mai ieftin decât în România. Fără să surprindă pe nimeni, economiile sunt semnificative.

Cât câștigă românii care alimentează peste graniță

În funcție de dimensiunea rezervorului de la mașină, nu mic este numărul românilor care câștigă chiar și 150 de lei la fiecare plin de carburant. Din acest motiv, în primul oraș din Ungaria, dincolo de graniță, numărul autoturismelor cu numere de România a explodat, cel puțin una din cinci care circulă pe străzi e de la noi.

Ca referință, de la graniță și până la prima benzinărie din Ungaria, ai de parcurs aproximativ 5 kilometri, iar la un plin și o diferență medie de 2 – 3 lei, în funcție de tipul de combustibil folosit, economia tinde să nu mai fie neglijabilă. „Prețul motorinei și benzinei este în continuare plafonat în Ungaria la 480 de forinți per litru. La un curs de 0.0132 lei per forint, acest lucru înseamnă 6,33 lei per litru de benzină și motorină”, atrage atenția Digi24.

Încă din toamna anului trecut, când românii au început să se confrunte cu primul val de scumpiri la carburant, guvernul de la Budapesta a impus benzinăriilor un plafon de 480 de forinți, până pe 15 mai 2022. Pe de o parte, localnicii se bucură de această valoare de achiziție, dar românii sunt pe locul al doilea la alimentări în Ungaria. Între timp, în România, prețul unui litru de motorină a crescut cu aproape 60% față de anul trecut.