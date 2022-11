Românii și vânătoarea de chilipiruri: ce smartphone-uri se cumpără în România, pe ce locuri sunt Samsung, Apple, Xiaomi

Românii abia așteaptă să-și cumpere un telefon nou, este cea mai mare bucurie a lor. Acesta este și motivul pentru care aceste gadgeturi se află în fiecare an pe clasamentele de Black Friday. Dincolo de trendul general, interesante sunt brandurile pentru care optează.

De câteva ori pe an, firma de analiză Canalys face o treabă foarte bună în a oglindi în cifre evoluția pieței de smartphone-uri din fiecare colț al mapamondului. De această dată, vom atrage însă atenția doar asupra vânzărilor de pe meleaguri mioritice din trimestrul al treilea, un studiu publicat în urmă cu câteva zile.

Samsung, Xiaomi și Oppo, în topul preferințelor românilor

De când a început să lanseze o serie de smartphone-uri ieftine și bune, cu un raport preț performanță semnificativ mai rezonabil decât în trecut, Samsung își menține supremația pe piața autohtonă de telefoane mobile. Mai mult decât atât, se laudă cu o creștere impresionantă de la an la an, aproape 92%, după cum se poate vedea și în tabelul de mai jos. Una peste alta, aproape jumătate dintre români (49%) au telefoane Samsung și este improbabil ca această realitate să sufere modificări semnificative prea curând.

Chinezii de Xiaomi ocupă poziția a doua în top, cu o cotă de piață de 17%. Singurul brand care pare să se desemantizeze în mentalul colectiv al românilor este Oppo, care a pierdut 25% din performanța de acum un an. Apple este pe poziția a patra în top, dar mai relevant este faptul că procentul său din piață rămâne neschimbat, aproximativ 8%. Deși la nivelul pieței mai are mult de tras până să lupte cu Apple sau Oppo, Lenovo merit tot respectul în 2022 în România. De la an la an, a înregistrat o creștere de 90%.

”Xiaomi este unul din cele mai mari mari branduri de telefoane inteligente la nivel mondial. Cota de piață a companiei în ceea ce privește livrările de smartphone-uri s-a clasat pe locul 3 la nivel global în al doilea trimestru din 2022. Compania a creat cea mai mare platformă AIoT (AI+IoT) pentru utilizatorii săi, cu 526,9 de milioane de dispozitive inteligente conectate la această platformă, în afară de telefoane și laptopuri, la data de 30 iunie 2022”, au atras atenția oficialii Xiaomii într-un comunicat.