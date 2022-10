România se implică în investigarea crimelor de război din Ucraina. Anunțul Procurorului General

România se implică în investigarea crimelor de război din Ucraina, anunță procurorul General al României, Gabrielei Scutea. Anunțul a fost postat pe site-ul instuției și vor fi audiate mai multe persoane, fiind colectate probe și testimoniale pe baza unei participări voluntare.

Am fost în legătură cu domnul ambasador Ihor Prokopchuk, de asemenea, către Guvernul României, care gestionează foarte multe inițiative sociale care vin în sprijinul refugiaților, dar și către municipalitățile din orașele mai mari, unde sunt stabilite zone de primire a refugiaților”, a spus aceasta.

Această colectare de probe, testimoniale, se bazează pe participarea voluntară a refugiaților la ancheta noastră, astfel încât noi am transmis datele prin care putem fi contactați și disponibilitatea de a audia, către Ambasada Ucrainei la București.

„ Așa cum am indicat în anunțul care a fost postat pe site-ul nostru, audierea persoanelor, victime sau martori, nu dorim să aibă o natură foarte invazivă în viața lor. Nu o să-i așteptăm la graniță și fiecare persoană care intră, să spunem, avem nevoie de povestea ta.

Procurorul general al României a continuat spunând că etapa următoare presupune solicitarea de opinii medico-legale de la institutele de specialitate din România

Nu numai că am trecut la audierea de victime și martori, dar am ridicat și documente medicale, astfel încât în etapa următoare să trecem la solicitarea de opinii medico-legale de la institutele medico-legale din România, și pe acestea să le punem la dispoziție către echipa comună de anchetă”, a explicat Gabriela Scutea pentru ȘtirileProTv.

Aceasta a mai declarat că echipa comună de investigații a fost constituită la nivelul Eurojust încă de la izbucnirea conflictului în Ucraina.

Gabriela Scutea a mai declarat că în cadrul investigației se va lucra cu tipare de întrebări care vor fi adresate martorilor și victimelor.

„Primele state membre ale Uniunii Europene inițiatoare au fost Lituania și Polonia, care s-au alăturat Ucrainei. Această echipă comună de investigații, JIT, în limbajul tehnic al procurorilor, are un avantaj foarte mare.

Din punctul nostru de vedere, investigația adusă sub umbrela JIT, va însemna foarte multă structurare, pentru că am subliniat, în urma întâlnirii pe care am avut-o, în luna iulie, cu adjunctul procurorului general al Ucrainei, vom lucra după niște tipare de întrebări, care trebuie adresate martorilor și victimelor din faptele constatate și investigate de autoritățile ucrainene. Acesta este primul punct”, a continuat aceasta.