România, pe cale de dispariție: cifrele care îți arată că migrația este cea mai mică problemă

De mai bine de un deceniu, populația României se află în scădere accelerată. Pe de o parte, migrația agresivă spre occident nu pare să se potolească prea curând. Pe de altă parte, cei care aleg să rămână pe meleaguri mioritice nu și-au făcut o prioritate din a mai face copii, aproape niciodată.

La intervale regulate de timp, Institutul Național de Statistică publică un raport referitor la sporul natural din România, un set de numere care confirmă nu doar că țara noastră va dispărea, dar și că, în mod autentic, nu va mai exista cine să ne plătească pensiile generațiilor următoare. Nu mai sunt copii. În octombrie 2022, sporul natural a fost de minus 6360 de persoane. Deși respectiva valoare s-ar putea să nu-ți spună mare lucru, merită să ții minte că au murit de 1,4 ori mai multe persoane decât s-au născut. Simplu.

Ce înseamnă spor negativ în România, cât de grave sunt statisticile

În luna octombrie a acestui an, s-au născut pe teritoriul României nu mai puțin de 15.135 de copii, cu 2325 mai puțini decât în luna septembrie, o descreștere îngrijorătoare. În același timp, numărul decedaților a fost de 21.495, dintre care 11.252 – bărbați și 10.243 – femei. Față de septembrie 2022, numărul deceselor a fost mai mare cu 1721. În ceea ce privește decesele copiilor de sub un an, valoare s-a menținut constantă, 81.

„Numărul născuților-vii înregistrat în luna octombrie 2022 a fost mai mare cu 799 comparativ cu aceeași lună din 2021. Sporul natural negativ a scăzut semnificativ în luna octombrie 2022 față de cel din luna octombrie 2021 (-6360 persoane în luna octombrie 2022, față de -32240 persoane în luna octombrie 2021)”, menționează INS.

Ca să înțelegi îmbătrânirea populației, este suficient să decesele defalcate pe vârste. Nu mai puțin de 66,5% dintre cei care și-au pierdut viața au avut peste 70 de ani, în timp ce 18,5% au fost decese în rândul celor între 60 și 69 de ani. Cele mai puține decese s-au înregistrat între 20 și 29 de ani, doar 102 decese , 5-19 ani (61 decese) și 0 – 4 ani (94 decese). Defalcate pe cauze, conform INS, decesele au fost provocate de bolile aparatului circulator (11.758 persoane, reprezentând 54,7%), tumorile (4.026 persoane, reprezentând 18,7%) și bolile aparatului respirator (1.678 persoane, reprezentând 7,8%).

Dacă vrei să vezi jumătate plină a paharului, în octombrie 2022, numărul decedaților a fost cu 25.081 mai mic față de octombrie 2021. Pe de altă parte, s-au căsători 10.085 de cupluri, cu 4720 mai puține decât în septembrie 2022. Numărul divorțurilor a fost de 2152, mai multe cu 212 față de septembrie.