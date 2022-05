România, la un pas de lovitura deceniului în Energie: ne ajută olandezii să luăm fața țărilor bogate

România are o ocazie unică de a-și dezvolta sursele de energie regenerabilă. În condițiile geopolitice din prezent, această oportunitate chiar nu trebuie ratată. Ne-ar aduce un avantaj semnificativ în lupta pentru câștigarea independenței și am putea ajunge să concurăm sau chiar să depășim marile economii ale blocului comunitar.

Suntem pe punctul de a beneficia de o investiție majoră în parcuri fotovoltaice. Este vorba despre proiectul Photon Energy Group, companie din domeniul energiei regenerabile înregistrată în Olanda. Compania intenționează să atragă până la 10 milioane de euro din vânzarea de obligațiuni, iar banii pentru finanțarea extinderii portofoliului de parcuri fotovoltaice ce vor fi instalate inclusiv la noi în țară.

Investitorii sunt foarte atrași de propunere și își aduc banii în această direcție

Energia verde pare să fie viitorul și, totodată, soluția salvatoare în contextul profundei crize energetice pe care o traversează statele europene. Acest lucru pare să fi fost deja foarte bine înțeles de investitorii internaționali, care își arată în număr tot mai mare interesul pentru acest proiect de pe urma căruia am urma să beneficiem și noi. O spune chiar unul dintre reprezentanții de top ai companiei!

„Suntem foarte încântați că, în această perioadă macroeconomică tulbure, nu numai investitorii noștri existenți, alături de Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare („BERD”) și-au arătat încrederea în modelul nostru de afaceri, dar și noi investitori au fost atrași de obligațiunile noastre verzi”, a declarat Clemens Wohlmuth, CFO Photon Energy Group.

Compania intenționează să utilizeze veniturile nete din plasarea obligațiunilor verzi pentru a finanța sau refinanța, parțial sau integral, active eligibile noi și/sau existente, precum și instrumente financiare care au fost utilizate pentru finanțarea unor astfel de proiecte sau active, în conformitate cu Cadrul Green Finance al companiei, permițând Photon Energy Group să aducă o contribuție semnificativă la un viitor prietenos cu mediul, au mai transmis reprezentanții companiei.

Conform acesteia, încasările vor fi canalizate în portofoliul de centrale fotovoltaice, “în special în ‘punctele fierbinți’ ale energiei solare, Ungaria, România și Polonia”.

Compania este deja prezentă pe piața locală. La finele lunii aprilie, aceasta avea deja în derulare proiecte solare cu o capacitate totală de 226 MW la noi în țară. Fiecare dintre ele se afla într-un anumit stadiu de dezvoltare.