România, din lac în puț: de ce o să ajungem să ne fie „dor” de pandemie și de restricții

Nici n-am scăpat prea bine de pandemie, că România intră cu motoarele turate la maximum într-o nouă criză de proporții. Vorbim despre criza energetică, ale cărei efecte ne vor lăsa din ce în ce mai săraci.

Cine ar fi zis că poate fi ceva mai rău ca pandemia și că oamenii vor prefera să revină la restricțiile din 2020 sau 2021, în loc să ajungă să nu se poată întreține financiar, de la o lună la alta, în timp ce plătesc facturi uriașe la energia electrică și la gazul natural? Ei bine, deși pare scenariu de film neinspirat, fix asta resimt acum mulți români.

Liderul PSD, Marcel Ciolacu, susține că nu se mai justifică starea de alertă pe partea de pandemie, dar ca ar trebui să avem una din cauza haosului de pe piețele de energie.

„Nu am avut discuţia cu domnul Rafila, dar în schimb pot să vă spun părerea mea foarte sincer. Cred că starea de alertă nu mai trebuie prelungită pe teritoriul României. Poate ar fi fost oportun, în cazul în care nu am fi găsit o soluţie în zona de energie, să avem o stare de urgenţă pe energie, dar starea de alertă pe pandemie părerea mea este că nu mai trebuie prelungită. Nu am avut această discuţie (cu premierul – n.r.), v-am spus părerea mea, nu am discutat nici cu domnul Rafila. Când eram în Opoziţie, tot timpul am comentat că eram tot timpul defazaţi de restul Europei. Cred că trebuie să intrăm în aceeaşi logică ca restul Europei.

Dacă nu se găsesc reguli şi vedem că încă nu au fost impuse contractele bilaterale şi nu se acţionează şi pe aceste zone – dar, repet, mă bucur că premierul a împărtăşit multe din propunerile PSD, făcute de atâtea luni, dar niciodată nu e prea târziu -, în cazul în care nu se găseşte aşa ceva, logic ar fi fost o stare de urgenţă. Sper să nu ajungem acolo. (…) În starea de urgenţă se suspendă contractele şi ai fi putut să câştigi timp ca să reaşezi piaţa. Sperăm că prin acest act normativ să nu fie necesar”, a spus Ciolacu la Palatul Parlamentului, unde a fost întrebat despre necesitatea prelungirii stării de alertă din prezent.