Rocile colectate de Curiosity de pe Marte conțin ingredientul cheie al vieții: ce înseamnă asta, de fapt

Carbonul organic a fost găsit în probe de rocă ce datează de 3,5 miliarde de ani, când Marte tocmai își pierduse atmosfera.

Căutarea semnelor de viață pe Marte începe să dea roade. Probele de rocă colectate de roverul Curiosty par să arate semne ale unei componente cheie a vieții așa cum o cunoaștem.

Acest lucru nu înseamnă că Curiosity a dat peste omuleți verzi pe Marte, dar oamenii de știință care studiau probele roverului au măsurat pentru prima dată carbonul organic total – o componentă cheie a moleculelor vieții – din rocile marțiane.

„Carbonul organic total este una dintre câteva măsurători sau indici care ne ajută să înțelegem cât de mult material este disponibil ca materie primă pentru chimia prebiotică și potențial biologică”, a spus Jennifer Stern de la Centrul de Zbor Spațial Goddard al NASA într-o declarație. „Am găsit cel puțin 200 până la 273 de părți per milion de carbon organic. Aceasta este comparabilă sau chiar mai mare decât cantitatea găsită în roci din locurile cu viață foarte scăzută de pe Pământ, cum ar fi părți ale deșertului Atacama din America de Sud, și mai mult decât a fost detectat în meteoriții de pe Marte.

Ce s-a găsit pe Marte

Carbonul organic este carbonul legat de un atom de hidrogen și este o condiție prealabilă pentru moleculele organice, care sunt create și utilizate de toate formele de viață cunoscute. Cu toate acestea, poate fi creat și de surse nevii, cum ar fi vulcanii, sau provine din meteoriți, despre care omologii lui Curiosity, pe Pământ, bănuiesc că ar putea fi “vinovați” aici.

După cum subliniază NASA, aceasta nu este prima dată când carbonul este găsit pe Marte, dar măsurătorile anterioare tocmai au captat o parte din carbonul din roci. Această nouă măsurătoare a captat cantitatea totală de carbon organic găsită în roci, ceea ce oferă o perspectivă asupra cantității de carbon din compușii organici.

Probele au fost colectate din roci de noroi vechi de 3,5 miliarde de ani, din formațiunea Golful Yellowknife din craterul Gale, încă din 2014. Roverul explorează craterul de când a sosit pe Marte în 2012, deoarece dovezile arată că odată a găzduit un lac acum 3,7 miliarde de ani, iar viața așa cum o știm pe Pământ are nevoie de apă.

Roverul a analizat probele utilizând oxigen și căldură mare pentru a converti carbonul organic din probe în dioxid de carbon (CO2). Din cantitatea de CO2 detectată, instrumentul poate determina nu doar cât de mult carbon organic a fost în eșantion, ci și raportul exact de izotopi, ceea ce îi ajută pe oamenii de știință să înțeleagă sursa carbonului. Ei și-au publicat analiza în Proceedings of the National Academy of Sciences.