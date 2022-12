Robert Pattinson arată înfiorător în noul film al regizorului “Parasite”: când vei putea vedea Mickey 17

Robert Pattinson arată înfricoșător în noul film al regizorului Parasite, Bong Joon-ho, Mickey 17, programat pentru lansare în martie 2024.

Warner Bros. dezvăluie un teaser pentru Mickey 17. Viitorul thriller SF unește forțele lui Robert Pattinson cu câștigătorul Oscar, Bong Joon-ho, cei doi anunțând că vor lucra la proiect la începutul acestui an. Producția pentru film a început în august, dar publicul primește deja o primă privire captivantă a filmului.

Pe măsură ce producția se apropie de finalul proiectului, Warner Bros. a lansat un teaser trailer pentru Mickey 17. Videoclipul oferă o primă privire înfiorătoare asupra noului film al regizorului Parasite, Bong Joon-ho, cu Robert Pattinson în rol principal, situat într-o capsulă cu aspect ciudat.

From the Academy Award-winning director Bong Joon Ho and starring Robert Pattinson – MICKEY 17. Only in theaters 03.29.2024. #Mickey17 pic.twitter.com/bhPnD9IIFS — Warner Bros. Pictures (@wbpictures) December 5, 2022

Se spune că Mickey 17 se bazează pe romanul lui Edward Ashton, Mickey7, și se concentrează pe personajul lui Pattinson, un angajat care lucrează în lumea de gheață din Niflheim, care este adesea însărcinat cu cele mai periculoase misiuni pentru o expediție umană, ducând frecvent la moartea și regenerarea sa, printr-o clonă cu majoritatea amintirilor sale intacte.

Robert Pattinson, rol principal în Mickey17

După ce a dispărut într-o misiune de rutină, Mickey7 se întoarce în colonia sa pentru a găsi o nouă clonă care își exercită deja îndatoririle Expendable și trebuie să încerce să păstreze existența dublă sub secret. Când speciile extraterestre native încep să se apropie de colonie, care se luptă să terraformeze planeta pentru omenire, Mickey7 va trebui să se ridice și să găsească o modalitate de a salva atât omenirea, cât și formele de viață locale.

Pattinson nu este singurul nume major din distribuția lui Mickey 17, deoarece i se alătură vedeta Master of None, Naomi Ackie, Steven Yeun din Nope, vedeta din Knives Out, Toni Collette, veteranul Marvel Cinematic Universe Mark Ruffalo și Holliday Grainger din The Capture.

Cu producția care se desfășoară din august până în această lună, lansarea teaser-ului Mickey 17 vine ca o surpriză, dar una binevenită pentru a ajuta la stabilirea tonului înfiorător care va veni din thrillerul SF.

Având în vedere că mai este mai mult de un an până când filmul va ajunge în cinematografe, se pare că nu se poate stabili deocamdată o dată de lansare a filmului.