REVIEW Realme 9 Pro+, telefonul ieftin și frumos cu cameră de top

În ultima perioadă, unele dintre cele mai interesante telefoane au apărut pe zona de mainstream. Pe acest segment de piață, Realme face valuri deja de câțiva ani, iar Realme 9 Pro+ este cel mai recent exponent al eforturilor gigantului chinez.

În urmă cu aproximativ o săptămână, am apucat să mă joc cu Realme 9 Pro, fratele mai mic la capitolul specificații al gadgetului detaliat mai jos. Review-ul complet îl găsești în acest articol – REVIEW Realme 9 Pro 5G, probabil cel mai rapid smartphone la un preț rezonabil. Versiunea Pro+, mai scumpă cu vreo 300 – 500 de lei, în funcție de cantitatea de memorie RAM pentru care optezi, se apropie și mai mult de aptitudinile unui telefon de top, deși costă un sfert sau o treime comparativ cu cât ai investi în cel mai nou Galaxy S22 sau iPhone 13 Pro. Din mai multe puncte de vedere, este impresionant ce au reușit să facă cei de la Realme cu seria 9 Pro și sunt multe lucruri bune de lăudat, iar prețul este doar vârful piramidei.

REVIEW Realme 9 Pro+ , construcție și pachet

Deși a plecat de mult timp trenul când vine vorba de Apple sau Samsung pe partea de accesorii incluse în pachet, o particularitate importantă din valoarea Realme 9 Pro+ este dată de ce găsești în cutie, pe lângă telefon. Dacă ai emoții să-l folosești fără husă, nu trebuie să cauți una compatibilă, găsești în pachet una mai mult decât perfectă dintr-un silicon semitransparent. Aceasta face o treabă grozavă în a-ți proteja gadgetul și se potrivește perfect. Practic, vorbim o valoare adăugată de aproximativ 100 de lei.

Atât Apple, cât și Samsung, se laudă cu încărcarea rapidă a celor mai noi și mai prețioase terminale din portofoliu. Problema este că nu oferă un încărcător la priză pentru a profita de acea tehnologie. Nu contează dacă dai 7000 de lei pe un iPhone 13 Pro Max sau pe un Samsung Galaxy Z Fold 3, trebuie să mai dai vreo 200 – 300 de lei pe un încărcător cu ajutorul căruia oricum nu ajungi la performanța de încărcare de la Realme 9 Pro+. Acest telefon de patru ori mai ieftin decât gadgeturile menționate se încarcă la 60W, nu la 25W, iar pentru a-l încărca de la 0 la 100% în doar 44 de minute, sunt suficiente încărcătorul și cablul din pachet, o valoare adăugată de alte câteva sute de lei, comparativ cu concurența. Este o bucurie să deschizi cutia și să vezi că nu-ți lipsește nimic.

Realme 9 Pro este un telefon subțirel construit în jurul unui ecran de 6,4 inci de tip Super AMOLED, la fel ca cel mai nou și mai scump iPhone sau Samsung. Are 90Hz pentru o experiență de navigare pe internet și gaming cât se poate de fluentă, în timp ce luminozitatea maximă de 600 de niți te asigură că nu vei întâmpina niciodată dificultăți în a-l folosi în soare puternic. Se încadrează în 182 de grame, iar dimensiunile sale sunt 160,2 x 737,3 x 8 milimetri. Partea din față este protejată cu Gorilla Glass 5, la fel ca în cazul altor dispozitive de top, în timp ce spatele din sticlă amplifică sentimentul unui experiențe premium de utilizare. Pare mult mai scump decât este și, deși spatele este un magnet de amprente, reflexiile multicolore sunt fascinant de privit, analizat. Apropo de finisaje, îl poți achiziționa în trei variante cromatice cu nume pretențioase, Midnight Black – negru, Aurora Green – verde, Sunrise Blue – albastru.

REVIEW Realme 9 Pro+, specificații și conectică

Ca un detaliu important de utilizare, acesta este unul dintre puținele telefoane lansate în 2022 care vine cu o mufă de căști, iar dacă producătorul tot a decis să ți-o ofere, i-a pus în spate un DAC ce-ți oferă 24 de biți și 192kHz. Cu alte cuvinte, cu căștile potrivite, se aude foarte bine. Dacă nu ai însă căști, te vei bucura de o experiență stereo impresionantă, datorită difuzoarelor puternice din dotare. Din nou, s-ar putea să fie cele mai bune pe care le-am întâlnit pe un telefon de sub 2500 de lei, iar acesta gravitează în jurul a 1700 de lei. Sunetul redat este puternic, spațialitatea este uimitoare, mai ales dacă ai în vedere dimensiunile compacte al dispozitivului, iar frecvențele medii și înalte strălucesc. Pe partea de frecvențe joase, simți o vibrație discretă și plăcută în palme, dar mai mult mă încântă că ”bașii” nu sunt motiv de distorsiuni.

Tot la capitolul conectică, intră conectivitatea Wi-Fi 6 Dual-Band, Bluetooth 5.2 cu A2DP și aptX HD. Realme 9 Pro+ vine cu A-GPS, GLONASS, BDS și NFC. Încărcarea de 60W se face printr-un port USB Type C, iar acumulatorul este de 4500 mAh. La interior, se ascunde un SoC de ultimă generație de la MediaTek, un octa-core Dimensity 920 5G realizat pe un proces de fabricație de 6nm. Procesorul grafic este un Mali G68 MC4 ale cărui performanțe le voi detalia mai jos. În funcție de buget, îl poți achiziționa cu 6GB sau 8GB RAM și 128GB sau 256GB de memorie internă de tip UFS 2.2, foarte rapidă.

Sistemul de operare preinstalat este Android 12 cu interfața Realme UI 3.0. Amatorii de securitate sporită și autentificare biometrică se vor bucura de prezența senzorului de amprentă în spatele ecranului, un cititor care funcționează cât se poate de rapid, chiar și dacă ai degetele un pic transpirate.

REVIEW Realme 9 Pro+, performanță brută și benchmark-uri sintetice

Ca de obicei, am încercat să surprind în teste cât mai multe aspecte ale performanței noului Realme, pentru a te ajuta să iei o decizie informată în contextul unei eventuale achiziții. Pe partea de gaming, am testat cea mai recentă versiune de Call of Duty și PUBG, iar experiența vizuală a fost una fără cusur. Sistemul audio stereo a adăugat mult la bucuria de a-ți înfrunta inamicii, dar ecranul Super AMOLED împreună cu procesorul puternic te fac să uiți că te joci pe telefon. Este atât de rapid, încât cu texturile de înaltă rezoluție descărcate în ambele jocuri nu am simțit în niciun moment o tendință de sacadare sau agățare. În consecință, dacă-l iei pentru gaming, nu ar trebui să întâmpini niciun fel de impedimente, indiferent de titlurile care sunt pe gustul tău. Aici a ajutat și sistemul de răcire performant cu lichid intitulat Vapoc Chamber Cooling System, temperatura fiind una cât se poate de joasă în orice moment al sesiunii de divertisment.

În ceea ce privește teste sintetice, în Antutu 9.3.0, Realme 9 Pro+ s-a reflectat într-un scor de 491333 de puncte, defalcat pe CPU – 139.440, GPU – 139021, Memorie – 87349 și UX – 125523. Pentru comparație, Realme 9 Pro pe care l-am testat acum o săptămână a obținut în același test un scor de 396.256, cu aproximativ 20% mai puțin. Revenind însă la 9 Pro+, în 3DMark Wild Life Extreme scorul a fost de 647 de puncte cu 3,9 FPS. În versiunea standard a aceluiași test a sărit la 2318 puncte, în timp ce media cadrelor pe secundă a fost de 13,9. În 3DMark Slingshot Extreme, scorul final a fost de 4207 puncte. Geekbench a generat 2262 de puncte în testul Multi-Core, 804 puncte în Single-Core și 2881 în testul OpenCL. Pentru prima oară am folosit și PCMark în fluxul de teste, iar scorul final a fost de 10593 de puncte, în timp ce Realme 9 Pro, în urmă cu o săptămână, s-a rezumat la 8765 de puncte.

Una peste alta, este un telefon rapid, gata de orice, numai bun pentru a se lupta de la egal la egal cu telefoane de 2-3 ori mai scumpe. Nu stai după el și trăiesc cu impresia că se va mișca la fel și peste vreo doi ani, independent de scenariile de utilizare pe care le ai în minte.

REVIEW Realme 9 Pro+, cameră de 50MP de la Sony cu stabilizare optică

O mare parte din efortul de marketing al celor de la Realme pentru seria 9 de telefoane gravitează în jurul camerei de la Pro+, particularitatea premium într-un telefon mainstream. Este vorba de camera principală de 50 de megapixeli ce folosești un senzor Sony IMX766 cu stabilizare optică duală, EIS și AI Noise Cancellation 3.0. Senzorul are o dimensiune generoasă de 1/1,56 inci, în timp ce pixeli au 2 micrometri. În teorie, cu tehnologia ProLight Imaging este capabil să genereze rezultate pe care nu le-ai fi asociat niciodată cu un telefon atât de accesibil.

Pentru a detalia însă pachetul complet de captură, merită să ai în vedere că Realme 9 Pro+ are trei camere principale. Camera principală are 50Mp cu F/1.8 și un obiectiv echivalent a 24mm. Cea de a doua cameră are 8MP cu F/2.2 și un câmp de captură ultrawide, de 119 grade. Pentru capturile macro, ai la dispoziție un senzor de 2 megapixeli cu F/2.4. Nu lipsește un bliț LED și posibilitatea de a face capturi video la rezoluție 4K cu 30 de cadre pe secundă. Camera frontală dedicată selfie-urilor are 16 megapixeli cu F/2.4 și m-a surprins cu nivelul de calitate, mai ales în lumină bună. Fotografiile sunt clare și, în mod autentic, nu mi se par sub selfie-urile pe care le fac cu iPhone 13 Pro Max. În plus, filmează Full HD 1080p cu 30 de cadre pe secundă.

Multe dintre telefoanele mainstream din ultimii ani au un senzor ”mare” ca număr de megapixeli și îți oferă să faci o captură la dimensiunea reală. În cazul Realme 9 Pro+ este vorba de 50 de megapixeli. La acea rezoluție am făcut imaginea de mai sus, iar dacă faci click pe ea ar trebui să vezi volumul surprinzător de mare de detalii în condiții de iluminare departe de fi perfecte, fără zgomot de imagine. Reprezintă un test bun pentru a înțelege de ce este capabil telefonul, mai ales degradeul de pe fundal redat perfect ca o ilustrare a reflexiei umbrei pe perete.

Am făcut multe teste cu noul Realme 9 Pro+ și nu cred că am găsit vreo situație în care să nu fiu plăcut surprins. Imaginea de mai sus, de exemplu, a fost făcută în beznă totală. Singura sursă de lumină era dincolo de prag, în cealaltă încăpere a pivniței. Are un zgomot de imagine evident, dar detaliile sunt din plin, iar atmosfera generală a cadrului este că vorbim de o fotografie veche. Asta m-a fascinat cel mai mult, că, deși nu este o fotografie ”perfectă”, orice ar însemna asta, are culori naturale, nu pare digitală, iar detaliile se disting precis.

Dacă ești amator de zoom, poți imortaliza cadre de la 0,6x – ultrawide, până la 10X. Pentru că la spectrul maxim de 10x vorbim de un zoom digital, acolo sunt cele mai evidente artefactele de imagine și digitalizarea. Chiar și așa, cadrul este ilustrat corect și plin de detalii. Ai totuși o poză utilizabilă, dacă ai curiozități vizavi de obiecte foarte mici sau la distanță mare. În rest, la 0,6x, 1x, 2x și 5x, expunerea este realizată corect, ai detalii în zonele întunecate și în cele mai luminoase. Culorile sunt reproduse natural, iar întregul cadru este în focus, clar, fără încețoșare gratuită. Să faci click pe imaginea de mai sus pentru a înțelege un pic mai bine de ce sunt mulțumit de Realme 9 Pro+ la capitolul factură.

REVIEW Realme 9 Pro+ – concluzie

Dacă te grăbești, pentru alte câteva zile, Realme 9 Pro+ și Realme 9 Pro 5G sunt disponibile la ofertă cu căștile complet wireless Buds Air Neo 2 la eMag și Flanco. Dincolo de această particularitate pe termen limitat, Realme 9 Pro+ este disponibil la 1699 de lei cu 6GB RAM și 128GB de memorie internă sau la 1999 de lei cu 8GB RAM și 128GB de memorie internă.

Acesta este un telefon mainstream, nu se luptă în zona terminalelor pe la 1000 de lei, dar nici nu încearcă să concureze cu Samsung sau Apple pe zona de 5000 – 6000 – 7000 de lei. În același timp, însă, integrează din acea zonă de preț exact particularitățile care contează. Realme 9 Pro+ are o cameră de top de la Sony cu stabilizare optică de imagine și 50 megapixeli, are un ecran Super AMOLED cu o rată de reîmprospătare de 90Hz și, nu în ultimul rând, o tehnologie de încărcare ultra rapidă de 60W, pentru care ai încărcătorul la priză în cutie. E un pachet complet, atât pe partea de divertisment, cât și pe zona de captură foto/video. Se aude și se vede impecabil, dar dacă toată ziua vrei să joci, ai și această posibilitate, fără să se încălzească.