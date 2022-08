REVIEW Mercusys Halo H80X – sistem Wi-Fi Mesh AX3000 deștept care îți acoperă întreaga casă, simplu și rapid

Cu acest pachet, Mercusys a creat ceva incredibil de util, la un preț mai mult decât rezonabil. Cu o investiție minimă, acoperi un spațiu de 650 de metri pătrați cu internet de mare viteză în doar câteva minute.

Rețelistica este în continuare un domeniu învăluit în mister, ce pare prea complicat pentru ”oamenii obișnuiți”, chiar dacă am ajuns cu toții dependenți de el. Și în somn pare că avem nevoie de internet, cu toții, dar numeri pe degetele de la o mână oamenii din jurul tău care știu să configureze un router. În ultimii câțiva ani, însă, lucrurile s-au simplificat semnificativ.

Bagi un router în priză, iar în câteva minute, ești online. Poți întreprinde întregul proces de configurare prin intermediul telefonului, iar pașii pe care îi urmezi nu implică să înțelegi concepte precum DNS, DMZ, Gateway, Subnet sau clasă de IP-uri. Toate funcționează și atât, iar dacă vrei la un moment dat să modifici particularități mai complexe de funcționare, ai și această posibilitate, dar nu te obligă nimeni.

Și mai interesant este faptul că împerecherea mai multor routere într-un sistem mesh (plasă) a devenit de asemenea mai prietenoasă și ușor de ”pus pe picioare”, iar dacă ai o locuință mai generoasă sau un spațiu de birouri unde toată lumea trebuie să aibă internet, astfel de echipamente te ajută mult. În plus, în orice moment îți poți extinde rețeaua cu dispozitive din aceeași familie.

Ce este Mercusys Halo H80X AX3000 Mesh

Când faci investiția în acest pachet, câștigi practic trei routere de ultimă generație, compatibile cu AX3000 sau Wi-Fi 6, ce promit până la 2402 Mbps în banda de 5Ghz și până la 574Mbps în banda de 2,4GHz. Împerecheate între ele, te ajută să acoperi un spațiu de 650 metri pătrați și oferă internet la un maxim de 150 de dispozitive, smartphone-uri, laptopuri, console, smart TV-uri și orice altceva îți trece prin cap. Dacă ai în casă echipamente care suportă doar conexiuni cu fir, fiecare dintre routerele Mercusys Halo H80X îți poate oferi conexiuni Gigabit Ethernet prin toate cele trei porturi disponibile. Pe partea tehnică, rețeaua ta wireless este certificată 802.11 ax/ac/n/a/b/g, comunicarea mesh se realizează prin 802.11k/v/r, iar securizarea rețelei wireless se poate face inclusiv prin WPA3.

Cel mai mare avantaj al acestui sistem Mesh, în comparație cu o rețea wireless prelungită cu puncte de acces, este rețeaua unificată. Practic, indiferent în ce colț al casei te afli, nu trebuie niciodată să schimbi rețeaua la care îți este conectat telefonul, de exemplu, pentru că printr-un sistem intitulat ”Seamless Roaming”, ai în permanență cea mai rapidă viteză, fără niciun fel de intervenție suplimentară din partea ta. Nu în ultimul rând, dacă ai copii în casă, poți activa un sistem de control parental cât se poate de ușor de configurat. Ca o notă de subsol, întregul pachet vine cu o garanție de 3 ani.

Cum configurezi Mercusys Halo H80X AX3000 Mesh

Poți începe configurarea sistemului tău mesh cu oricare dintre cele trei routere din cutie. Sunt identice și oferă aceeași experiență și performanță. Bagi unul în priză, îi conectezi cablul de internet de la modemul oferit de operatorul de internet sau, direct, cablul ethernet care îți vine de pe casa scării, dacă stai la bloc. În timp ce aștepți să pornească și să înceapă să clipească albastru (semn că așteaptă să fie configurat), îți instalezi pe telefon aplicația Mercusys. O găsești atât pe Apple AppStore, cât și în Google PlayStore.

După ce ai pornit-o prima oară, vei fi invitat să-ți faci un cont gratuit cu ajutorul unei adrese de email. Activezi contul și începi să-ți construiești rețeaua. Acorzi aplicației toate permisiunile de care are nevoie, o conectezi la rețeaua HALO nou creată când îți cere, alegi tipul conexiunii tale de internet, după cum se poate vedea și în captura de ecran de mai sus și, nu în ultimul rând, îți alegi parola și numele rețelei pe care vrei să o ai în casă.

Dacă acești pași ți se pare relativ simplu de urmat, merită să ai în vedere că asta a fost partea complicată. De aici, rămâne să bagi în priză pe rând celelalte routere, aștepți câteva minute să clipească albastru, iar din aceeași aplicație de mobil le adaugi cu un tap pe + în dreapta sus în rețeaua ta existentă. Având în vedere că pot acoperi o suprafață foarte mare, îți recomand să pui un router lângă conexiunea de internet, acolo unde îți intră în casă. Al doilea îl pui într-un capăt al casei, iar al doilea în celălalt capăt, un etaj mai sus sau mai jos. În orice caz, nu cred că a durat mai mult de 5 – 10 minute până când aveam toată rețeaua în picioare.

Mercusys Halo H80X AX3000 Mesh – control parental

Unul dintre atuurile importante ale acestui sistem MESH este controlul parental incredibil de bine pus la punct și surprinzător de ușor de configurat. În aceeași aplicație Mercusys, apeși pe Mai mult sau more în dreapta jos, din ecranul principal și accesezi butonul de Control Parental. Apeși pe + ca să-ți definești un profil de copil pe care îl dorești monitorizat și restricționat. Introduci un nume și nivelul de filtrare, după cum se poate vedea și în captura de ecran de mai sus.

Poți opta pentru Copil, preadolescenți, adolescenți sau adult. În fiecare dintre cazuri, poți restricționa anumite site-uri sau accesul la rețele sociale, jocuri online, descărcări și nu numai. Când apeși pe Următorul în dreapta sus, poți stabili limite de timp, atât pe parcursul săptămânii de lucru, cât și în weekend, la fel sau diferențiat. Poți impune un timp de dormit în care accesul la internet este tăiat complet, de exemplu.

După ce ai apăsat pe Următorul în dreapta sus vine partea interesantă. Routerul va scana rețeaua locală, va identifica toate dispozitive online și îți va da posibilitatea să bifezi echipamentele pentru care se aplică restricțiile proaspăt definite. Astfel, poți alege doar telefonul copilului tău, doar laptopul, amândouă sau multe alte tipuri de dispozitive, consolă, televizor inteligent. Atâta timp cât sunt online în acel moment, accesul lor poate fi restricționat. E simplu. Ca un ultim detaliu, indiferent ce ai bifat la controlul parental, dacă al tău copil trebuie să învețe mai mult într-o zi sau vrei să-l pedepsești, din aceeași aplicație, intri la control parental și i-ai pus internetul pe pauză, complet, instant, în orice moment. Tot de acolo îl reactivezi, iar modificările intră în vigoare în timp real.

Mercusys Halo H80X AX3000 Mesh – performanță și concluzii

Ca referință, am testat acest set de routere mesh într-o casă de aproximativ 170 de metri pătrați, cu pereți foarte groși, împărțită pe trei niveluri, subsol, parter și mansardă. În trecut, întreaga suprafață o aveam acoperită cu două routere de la ASUS care împreună costă cât două astfel de sisteme. Am pus două routere pe parter, iar la treilea la etaj, dintr-un punct de vedere, deasupra primului router.

Am făcut teste de viteză cu aplicația gratuită Speedtest de la Okla, cu mențiunea foarte importantă că în casă am o conexiune Gigabit prin fibră optică de la Orange (ex-Telekom). În același timp, am alternat teste cu performanța rețele mele Mesh existente, formată dintr-un ASUS RT-AX92U și un ASUS RT-AC68U. Deși nu poți desluși foarte multe din captura de ecran de mai jos, merită să ai în vedere că rezultatele sunt impresionante.

Pe lângă faptul că am prins 630Mbps viteză de download în camera în care sunt primele routere, în celălalt capăt al casei am descărcat cu 350Mbps. Cifrele de 40-50Mbps sunt în pivniță, la subsol, unde tavanul este de aproximativ 80 centimetri și, în trecut, trebuia să mă mulțumesc cu 4-5Mbps, deși în majoritatea cazurilor nu aveam deloc semnal. Una peste alta, este un set impresionant de echipamente care, la un preț semnificativ mai mic decât înainte, se comportă mai bine în majoritatea situațiilor.

Personal, m-aș fi bucurat în momentul în care vrei să-ți configurezi rețeaua Mesh de la Mercusys de pe laptop, să ai acces la mai multe opțiuni, mai mulți parametrii ajustabili, dar după primele momente, este evident că acest sistem este menit să-l configurezi cu ajutorul aplicației de mobil. De asemenea dacă îți dorești funcții avansate precum VPN sau DMZ, acestea lipsesc. Pe de altă parte, ai UPNP, Port forwarding, Clonare Mac, IPTV/VLAN și MERCUSYS DDNS. În mod autentic, acestea sunt însă detalii de finețe care s-ar putea să încânte până la 5% dintre utilizatori.

Toți ceilalți, în schimb, se vor bucura că și-au făcut o rețea de înaltă performanță în câteva minute și au eliminat o sursă de stres masivă, cea a problemelor de semnal la internet într-un spațiu generos. Din acest punct de vedere, MERCUSYS Halo H80X AX300 Mesh este o mană cerească.