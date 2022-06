REVIEW Keep Sweet Pray and Obey – când practicile religioase nu au nicio legătură cu Dumnezeu

Keep Sweet Pray and Obey este numele unuia dintre cele mai noi documentare pe care le poți vedea pe Netflix, totodată fiind și unul dintre cele mai șocante.

Religia a reprezentat mereu un subiect controversat pentru mulți. De vreme ce unii aleg să creadă liniștiți, în continuare, în Dumnezeu, iar alții se declară atei, cei mai mulți înțeleg noțiunea de biserică total greșit.

Ultima categorie este, la rândul ei, împărțită în două categorii: pe de-o parte sunt cei care aleg, cu bună știință, să predice eronat anumite învățăminte, iar de cealaltă parte sunt cei care-i ascultă pe cei dintâi, fără să pună la îndoială nicio secundă dacă informațiile pe care le primesc au origine divină sau sunt, pur și simplu, un instrument menit să controleze masele.

Keep Sweet Pray and Obey, documentarul Netflix pe care nu trebuie să-l ratezi

Keep Sweet Pray and Obey este documentarul pe care trebuie neaparat să-l vezi dacă vrei să înțelegi cum funcționează anumite pseudo-culte religioase din Statele Unite ale Americii. Producția spune povestea unei grupări religioase cu numele de The Fundamentalist Church of Jesus Christ of Latter-Day Saints (FLDS) – ramură a mormonilor – care obișnuiește să trăiască în comunități separate de ochii lumii, bazându-se, în mare parte, pe poligamie și, din nefericire, inclusiv pe pedofilie.

Cu alte cuvinte, vorbim despre abateri grave de la lege, dar și despre înăbușirea totală a drepturilor femeilor, dar și a copiilor, din această comunitate.

Cu toate că Warren Jeffs, „liderul spiritual” al acestei secte, se află acum în închisoare, cultul continuă să existe și să-l venereze pe acesta. Firește: spălare pe creier și, mai mult decât atât, sclavie mascată sub umbrela divină. Nu în ultimul rând, acest documentar este despre ușurința cu care poți frânge psihicul uman, dacă ai suficientă carismă și putere de convingere.

Așa cum menționam anterior, îl poți vedea pe Netflix.