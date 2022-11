REVIEW I am a Stalker – documentarul Netflix care îți arată cum să te ferești de hărțuitor

I am a Stalker este un nou documentar, lansat pe Netflix, pe 28 octombrie 2022. Serialul este o coproducție între Netflix și canalul britanic Crime + Investigation, miniseria prezentând interviuri cu opt persoane condamnate pentru hărțuire.

Vine de la producătorii I am a Killer și este cel mai recent documentar care prezintă cei mai notorii hărțuitori aflați, în prezent, în spatele gratiilor.

Fiecare episod tratează un caz unic de hărțuire și modurile în care aceștia și-au terorizat victimele. Episoadele sunt intitulate Pattern of Behavior, One Last Chance, A Family Stalked, Close to Death, Iminent Fear, Extreme Best Friends, Red Flags și Obsessive Tendencies.

„Oricare dintre noi ar putea deveni, la un moment dat, un hărțuitor”

Seria începe cu o serie de statistici și de aici afli că numai 3 milioane de incidente de acest fel sunt raportate în SUA și doar 7% dintre ele sunt luate în seamă de poliție, iar majoritatea cazurilor de hărțuire nu sunt raportate deloc.

De asemenea, ți se oferă o scurtă definiție a noțiunii de hărțuire, așa cum vei vedea în fiecare episod. În plus, vei fi uimit să afli că mulți dintre acești posibili criminali nici măcar nu își dădeau seama că sunt hărțuitori, în momentul în care o făceau. La un moment dat, unul dintre ei poate fi auzit spunând: „Oricare dintre noi ar putea deveni, la un moment dat, un hărțuitor”.

Majoritatea infractorilor au povești similare de viață: provin din familii destrămate, fără a avea prea mulți prieteni. Ulterior, ei cresc și găsesc pe cineva care le dă atenție, însă la scurt timp, încep să fie abuzivi, de vreme ce le este teamă să nu piardă singura persoană care le-a dat, vreodată, atenție.

Aproape toți sunt bărbați, cu excepția a două femei. Este, de asemenea, interesant de văzut ce face violența și obsesia dintr-un om. Majoritatea se pricep sau măcar încearcă tehnici de manipulare.

Poți vedea I am a Stalker pe Netflix.