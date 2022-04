Record fără precedent pe platforma Kickstarter: câți bani a adunat de la fani un cunoscut autor, ce face cu ei

Proiectul autorului de fantezie și SF, care finanțează autopublicarea a patru romane secrete, a depășit cele 20,3 milioane de dolari, bani pe care smartwatch-ul Pebble Time le-a strâns în 2015 în doar trei zile.

După 30 de zile, campania autorului Brandon Sanderson s-a încheiat și, susținut de fanii săi, a strâns 41.754.153 de dolari.

Ce vrea să facă Brandon Sanderson cu acești bani

Sanderson plănuiește să lanseze toate cele patru cărți anul viitor, dintre care trei sunt plasate în universul său Cosmere. Susținătorii săi le vor primi sub formă de cărți electronice, cărți audio sau ediții fizice. Fanii care au contribuit la această campanie vor mai primi, de asemenea, și alte recompense.

Pentru a sărbători succesul său, și echipa sa au donat pentru mai multe proiecte literare de pe Kickstarter. După cum a menționat The Mary Sue, aceștia au donat la peste trei sute de proiecte în total și le-au evidențiat pe unele dintre ele într-un videoclip, care ar trebui să îi îndrume pe mai mulți susținători.

Dacă nu ai auzit de Brandon Anderson, este un autor american de fantasy epic și science fiction. El este cel mai bine cunoscut pentru universul fictiv Cosmere, în care sunt plasate majoritatea romanelor sale fantastice, în special seria Mistborn și The Stormlight Archive. În afara lui Cosmere, el a scris mai multe seriale pentru tineri și adolescenți, inclusiv The Reckoners, seria Skyward și seria Alcatraz. El este, de asemenea, cunoscut pentru terminarea seriei de fantezie a lui Robert Jordan, Wheel of Time, și a creat mai multe serii de romane fantasy grafice, inclusiv White Sand și Dark One.

În 2016, compania media americană DMG Entertainment a licențiat drepturile de film asupra întregului univers Cosmere al lui Sanderson. Campania Kickstarter a lui Sanderson din martie 2022 a devenit cea mai de succes din istorie, cu un total de 41.754.153 de dolari încasați din donații.