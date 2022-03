Reacția Kremlinului, după ce au apărut informații despre otrăvirea lui Roman Abramovici

Rusia a dezmințit marți informațiile despre o presupusă otrăvire a miliardarului Roman Abramovici, acuzând că e vorba despre o acțiune de „război informațional“ împotriva sa. Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat că Abramovici, care și-a pierdut vederea timp de câteva ore după ce a consumat apă și ciocolată caldă, nu a făcut parte oficial din delegaţia rusă la negocierile cu Ucraina desfăşurate în Turcia. Mai multe detalii, în continuare.

Președinția Rusiei a negat marți știrile despre o presupusă otrăvire a miliardarului Roman Abramovici, susținând că este vorba despre o acțiune de „război informațional“ împotriva sa, transmite AFP.

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat că Abramovici nu a făcut parte oficial din delegaţia rusă la negocierile de pace cu Ucraina, care au avut loc în Turcia, chiar dacă acesta se afla la Istanbul.

Legat de negocierile care s-au desfășurat astăzi, Peskov a declarat, într-o teleconferinţă, presei că până miercuri va fi clar dacă tratativele ruso-ucrainene sunt sau nu promițătoare.

Membrii delegaţiei ucrainene la negocierile ruso-ucrainene, menite să pună capăt războiului, au negat, de asemenea, informaţiile potrivit cărora ar fi fost victime ale unui atac cu arme chimice.

Negociatorul ucrainean, Mihailo Podoliak, a declarat luni că toţi membrii delegaţiei s-au simţit bine.

Conform unor surse citate de The Guardian, Abramovici, împreună cu cei doi negociatori din echipa ucraineană, care se aflau la începutul lunii martie la negocierile informale de pace de la Kiev, au început să se simtă rău.

Bellingcat: Victimele au consumat doar apă și ciocolată

Ieri, The Wall Street Journal nota că membri ai delegației ucrainene care participă la negocierile cu Rusia, împreună cu oligarhul Roman Abramovici ar fi fost vizați de o tentativă de otrăvire. Informațiile au fost confirmate de o anchetă a grupului de investigații Bellingcat.

Bellingcat can confirm that three members of the delegation attending the peace talks between Ukraine and Russia on the night of 3 to 4 March 2022 experienced symptoms consistent with poisoning with chemical weapons. One of victims was Russian entrepreneur Roman Abramovich. https://t.co/DJaZ4CoL8J

— Bellingcat (@bellingcat) March 28, 2022