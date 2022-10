„Războiul se poate termina mâine”, spune un expert român. Putin a vrut schimbarea ordinii mondiale actuale

Întrebări precum „Cât va mai dura războiul din Ucraina”, „Până la ce nivel poate escalada conflictul” și „În ce condiții s-ar putea purta negocieri de pace” sunt la ordinea zilei, însă nimeni nu știe exact. Un expert în politici de apărare a încercat să ofere un răspuns despre situația conflictuală de lângă România.

Hari Bucur Marcu, cunoscut expert internațional în politici de apărare, susține că Federația Rusă a pierdut deja războiul din Ucraina, iar cea mai înțeleaptă decizie, în ceasul al 13-lea, ar fi să bată în retragere.

Specialistul român dezvăluie că adevăratul scop al dictatorului de la Kremlin a fost să readucă Rusia pe picior de egalitate cu SUA, dar planul său a eșuat. Un alt obiectiv al lui Putin consta în anihilarea totală a Ucrainei și transformarea sa într-un Belarus, de altfel, irealizabil pentru ruși.

Dacă Moscova se încăpățânează să prelungească războiul, o face chiar în detrimentul său, este de părere expertul internațional în politici de apărare. Departe de a se apropia de victorie pe câmpul de luptă, Federația Rusă este tot mai slăbită, iar efortul uriaș depus o va costa enorm, în special din punct de vedere economic și politic, a explicat Marcu.

„Eu am spus din 24 februarie încoace că războiul asta nu are de ce să dureze decât dacă Rusia vrea să îl țină activ, pentru că Rusia l-a pierdut. După cinci zile de război a fost clar că Rusia pierde acest război, nu a fost niciun fel de dubiu. Nu are cum să-și atingă obiectivele, nu are cum să învingă efectiv Ucraina nici măcar în parte și n-are cum să păstreze teritoriile cucerite în primele cinci zile, timp în care într-adevăr a intrat destul de mult în teritoriul Ucrainei. Dacă astea trei nu le poate face, era evident că va pierde. Și ca urmare, războiul se poate termina și mâine”, a menționat el.