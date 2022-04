Radu Mazăre și fratele său așteaptă decizia definitivă în dosarul cartierul social Henri Coandă

La data de 21 februarie, fostul edil al Constanței, Radu Mazăre, și fratele acestuia au vorbit în fața judecătorilor instanței supreme, în dosarul în care ambii au fost achitați de prima instanță în mega-dosarul privind construcția cartierului de locuințe sociale Henri Coandă. Astfel că instanța a ascultat, la acel moment, pledoariile finale iar la final de proces ultimul cuvânt al celor judecați pentru fapte de mare corupție.

În plus, în acest caz, achitarea s-a făcut ca urmare unei decizii CCR privind mandatele de siguranță națională executate de SRI în dosarele DNA, dar și după eliminarea tuturor interceptărilor din caz de către completul de trei judecători.

După ce avocatul lui Radu Mazăre a explicat instanței de ce clientul său și fratele acestuia trebuie să rămână achitați, cei doi au fost puși să explice judecătorilor că nu s-ar face vinovați de faptele pentru care au fost trimiși în judecată.

„Onorată doamnă președinte, onorata instanță, am de spus trei aspecte. Nu l-am cunoscut pe domnul Morgenstern decât la momentul inaugurării cartierului la ceremonia oficială. Nu am avut niciodată discuții cu fratele meu Radu Mazare în legătură cu proiectul de case, nu am avut înțelegeri financiare.

Nu am cunoscut pe nimeni și nu am interacționat cu nimeni în ceea ce privește comisia de licitație. Nu am fost informat cu privire la relația dintre Gavrilă și Schwanterberg. Vă rog să mențineți hotărârea”, a spus Alexandru Mazăre.