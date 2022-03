Râdeai anul trecut de prețul la cireșe, stai să vezi ce va fi anul acesta un adevărat lux

În ultimii ani, prețurile cireșelor au ajuns să facă obiectul multor glume și bancuri în România, însă în 2022 alt produs alimentar va ocupa primul loc în ierarhia scumpirilor, devenind un adevărat produs de lux.

Conform estimărilor analiștilor economici, roșiile autohtone se vor scumpi la un nivel fără precedent, din cauza multiplelor crize pe care le înfruntă agricultorii noștri.

Din cauza războiului din Ucraina, sunt așteptare scumpiri istorice pe piața alimentară. Numai de la debutul conflictului militar, multe materii prime au resimțit un șoc inflaționist ce a ridicat prețurile chiar și cu 30%. Să notăm faptul că războiul se desfășoară doar de trei săptămâni!

Legumicultorii din țară avertizează cu privire la faptul că am putea vedea prețuri chiar și de 30 sau 40 de lei la un simplu kilogram de roșii.

Agricultorii susțin că nu și-ar dori să vândă atât de scump, deoarece consumatorii nu le vor mai trece pragul și nu vor mai cumpăra, mai ales că nu prea mai există român care să nu se uite în această perioadă și la ultimul bănuț pe care l-ar putea economisi. Câți dintre noi își vor permite să plătească 40 de lei pe un kilogram de roșii?!

Astfel stând lucrurile, legumicultorii se tem de faptul că vor rămâne cu marfa nevândută și nici măcar nu își vor acoperi cheltuielile, care au crescut la rândul lor într-o manieră fulgerătoare, în special pe zona de energie.

“E prea devreme să știm ceva, însă bine nu se arată. Vom fi cu toții puși la pământ. Și producători, și consumatori. Vă dau un exemplu. Ieri, o zi întreagă am vândut o legătură de usturoi verde. 2 lei, atât, în condițiile în care chiria pentru tarabă este 350 de lei lunar.

Vom mai lăsa din preț, dar nici așa nu cred că vor fi clienți. Până pe 15 ianuarie am avut conopidă la vânzare. 1.500 de fire am plantat. Nici cu 2 lei nu am reușit să o vând”, se plânge un producător local, conform Adevărul.