O analiză a Institutului pentru Studiu Războiului afirmă că președintele rus Vladimir Putin s-ar pregăti să îl scoată pe ministrul Apărării rus vinovat pentru tot eșecul militar din Ucraina. De când a fost anunțată „mobilizarea parțială”, multe rapoarte rusești au indicat că șeful Kremlinului, Vladimir Putin, vrea să facă din Ministerul rus al Apărării, și în special din ministrul Serghei Șoigu, un țap ispășitor pentru pierderi.

Serghei Șoigu, țap ispășitor pentru eșecul armatei ruse în Ucraina

Acum, deputatul senior al Dumei, Andrei Kartapolov, a îndemnat armata rusă să „înceteze să mai mintă”. „Poporul o știe. Poporul nostru nu este prost”, a declarat președintele comisiei de apărare din parlamentul rus, temându-se de pierderea credibilității.

Kartapolov a răbufnit spunând că toți rușii știu că Ministerul Apărării minte și că trebuie să înceteze, dar că mesajul nu ajunge la „liderii individuali” – o altă aluzie la adresa ministrului apărării Serghei Șoigu.

Un blogger militar rus a afirmat că comentariile lui Kartapolov au arătat că Șoigu va fi în curând „demolat” și „recunoscut ca fiind principalul vinovat” pentru eșecurile militare ale Rusiei.

Acest lucru este raportat de think tank-ul american „Institute for the Study of War”.

Critici la adresa Ministerului Apărării

Putin își face acum tot mai publice criticile la adresa lui Șoigu. Pe 5 octombrie, prin decret, el a amânat mobilizarea tuturor studenților, inclusiv a celor cu jumătate de normă și a masteranzilor.

Șeful de la Kremlin a declarat pentru presa rusă că „Ministerul Apărării nu a făcut la timp modificări la cadrul legal pentru lista celor care nu sunt supuși mobilizării, așa că trebuie făcute ajustări”.

Ministerul rus al Apărării rareori recunoaște public retrocedările trupelor sale. În raportul zilnic, sunt enumerate doar victimele grele ale inamicului.